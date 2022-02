Fora as ultrapassagens, o Inter é pior que o Milan: Inzaghi está em crise em todos os departamentos, uma lição de futebol do Sassuolo! | primeira página

Além de contornar o Milan, Salernitana estava atrás dele por 2 a 2. A Inter conseguiu piorar, perdendo merecidamente em casa para o Sassuolo e assim aumentando seus pontos atrás dos agora dois rossoneri.

verdade isso O time de Inzaghi deve voltar a jogar em Bolonha, mas para continuar assim não deve ser enganado, pois seu recente e muito doloroso triunfo foi por 2 a 1 sobre o Veneza.que é seguido Duas derrotas consecutivas em casano clássico e ontem, no final da partida, ainda que preciosa, em Nápoles. Um ponto em três partidas é sinônimo de crise, pois o Inter salta em todas as divisões: Na defesa onde Handanovic Ele tem novas responsabilidades no primeiro gol, atrás dos desconhecidos Skriniar, De Vrij e Dimarco, no meio-campo como Calhanoglu Ele voltou aos seus baixos níveis no Milan e no ataque onde Lautaro Ele não vê mais a porta. No entanto, as desvantagens do Inter não devem ser ofuscadas As grandes vantagens do Sassuoloqual qual Ele já derrotou outros historiadores do futebol, primeiro a Juventus e depois o Milan. Este terceiro sucesso grandioso merece mais do que os sucessos anteriores porque a equipe Emilian, de Tocar em 3 a 0 várias vezes, fazer uma partida perfeita dá uma verdadeira lição de futebol aos campeões italianos.

Abordagem errada não é suficiente As ausências de Bastoni e Brozovic suspensos e as ausências de Dzeko inicialmente no banco, para justificar o péssimo primeiro tempo do Inter, que perdeu por 2 a 0 no primeiro tempo e pode ser considerado sortudo porque após os gols de Rasbadori e Scamaca, apenas o travessão nega o gol de Berardi, a terceira joia italiana, o italiano e do o estábulo vencedor do Sassuolo. Talvez porque desde ontem à noite, após a falta do Milan em Salerno, se falasse que os nerazzurri contornavam os rossoneri, o time de Inzaghi entrou em campo assumindo que poderia vencer facilmente. É o exemplo típico da abordagem errada, que na maioria dos casos compensa. E este é precisamente um caso, porque Sassuolo começou melhor e imediatamente colheu os frutos de sua superioridade inicial. CAMPANELLO TRAORE ‘Sem se comprometer a vencer a todo custo, a equipe italiana chegou perto da liderança em apenas 48 segundos, quando Traorè voou discretamente para a esquerda e disparou um pouco. O alarme clássico que os nerazzurri não pegam, já que brincam no meio do campo enquanto Parilla se sente desconfortável no papel de vice de Prozovic entre Gagliardini e Calhanoglu. Assim, Berardi poderia retomar rapidamente a jogada, usando apenas o controle defeituoso do turco para liberar um Raspadori pronto para vencer o incerto Handanovic. Passaram-se 8 minutos e foi o gol número 8, tudo em lance aberto, para o atacante verde e preto no meio da lança tripla completada por Berardi e Traoré atrás do primeiro atacante Scamaka. Golpe duplo de SCAMACCA, mas ainda não afundado, o Inter luta para responder, já que os estranhos Darmian e Perisic nunca conseguem chegar ao fundo para limpar Sanchez e Lautaro. Para encontrar um tiro na cara dos nerazzurri, é preciso esperar até 18 minutos, quando Sanchez tenta em vão vencer Consiglio com um chute fraco e mediano. Muito pouco para assustar um Sassuolo infeliz para gerenciar o recurso que merece e reiniciar rapidamente. A mudança de ritmo é a grande diferença entre as duas equipes que igualam o Sassuolo pela segunda vez. Traore novamente abre uma lacuna para a esquerda e faz um passe no meio enquanto Scamaca desvia completamente com a cabeça, aproveitando a liberdade concedida a ele por Demarco, o que faz com que o proprietário Bastoni se arrependa.

acordando tarde Com menos de dois gols em menos de meia hora, o Inter acorda tarde de seu sono, mesmo que sua reação seja mais resultado de orgulho e nervosismo do que da partida. O chefe Skriniar e depois Gagliardini de fora da área reforçam as reações de Consiglio e o resto é fornecido por dois dos centros de Ayhan e Chiriches, que esperam regularmente por Sanchez e Lautaro. Assim, em vez do primeiro gol do Inter, o terceiro gol de Sassuolo quase chegou quando Berardi evitou Dimarco e acertou o escanteio, acertando completamente o travessão.

nova unidade Tendo evitado afundar o navio, Inzaghi decide mudar de forma no período intermediário. Fora Darmian e Gagliardini, aqui está Dumfries para dar mais impulso à direita e sobretudo Dzeko apoiando Lautaro, enquanto Sanchez se aposenta como craque no novo 3-4-1-2. Ainda mais do que o novo formato conta o espírito com que o Inter retoma o jogo. Perisic soltou o flanco esquerdo e liberou Dzeko, que em poucos minutos teve duas chances de gol, mas nas duas vezes Consiglio foi superado ao negar-lhe um gol. O tempo passa e pressionar Inter produz mais fumaça do que assá-lo. SASSUOLO NOVAMENTE Todo mundo tenta, novamente Skriniar e depois Lautaro, mas toda vez que o Sassuolo começa de novo dói. Ele tocou Rasbadore por 3 a 0 duas vezes, primeiro com uma barra e depois com um belo chute que Handanovic conseguiu interceptar, recuperando a incerteza sobre o primeiro gol. Em seguida, Inzaghi joga as últimas cartas, e o decepcionante Calhanoglu e Perisic estranhamente mais animado saem, enfatizando o frescor de Vidal e D’Ambrosio. Mas como ele não mencionou, porque o Sassuolo está fazendo uma partida perfeita e continua jogando mesmo com os recém-chegados Enrique e Divril, que foram inscritos no lugar de Fratesi e Scamacca.

Adeptos do Scudetto Restam quatro minutos de esperança para o Inter conseguir um sensacional, mas imerecido, empate na recuperação e parece que o cabeceamento de De Vries aos 93 minutos é o início de uma aventura. Aparentemente, porque controlar Var também extingue essa chama de esperança, devido a um erro anterior de Demarco. Assim, quando a cortina cai depois de recuperar o atraso, Resta saudar o Sassuolo, assim como os torcedores nerazzurri com grande esportividade, que merecem o primeiro lugar na classificação mais que Handanovic e seus companheiros.

Mesa

Inter Sassuolo: 0-2

Sinais: 8′ Raspadori, 26′ scamaka

ajuda: 8′ Berardi, 26′ Traoré

Inter (3-5-2): Handanovic. Skriniar, de Vrij, Demarco; Darmian (de 1′ Dumfries), Gagliardini (de 1′ Dzeko), Barella, Calhanoglu (de 33′ Vidal), Perisic (de 33′ D’Ambrosio); Sanches, Lautaro.

Sassuolo (4-2-3-1): Conselho; Mulder, Sherech, Ayhan (da primeira sorveira), Kyriakopoulos; Frattisi (do 25′ São Mateus Henrique), M.; lopez; Berardi (da rua Peluso 44′), Raspadori, Traoré; Scamaka (de 25′ St. Devrell).

amonites: Raspadori (S), Muldur (S), D’Ambrosio (I)

Despedido:

Regra: Francesco Forno (da Roma Divisão 1)

VAR e AVAR: Valéria, Longo