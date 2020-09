A polícia interditou um evento que ocorria em uma chácara, no bairro Flores em Manaus, na madrugada deste domingo (13), após denúncia de aglomeração. Pelo menos quatro mil pessoas estavam no local. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), shows em bares e boates estão proibidos em razão da pandemia.

Ainda conforme informações da secretaria, adolescentes, ingerindo bebidas alcoólicas, participavam do evento. Três adolescentes estavam embriagadas e foram conduzidos, juntamente com a mãe, para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Além disso, o dono do evento também foi encaminhado à unidade policial por vender bebidas alcoólicas para menores de idade.

Outro bar, na Zona Sul de Manaus, foi interditado por apresentar diversos problemas com aglomeração. A interdição do local foi decorrente de solicitação da Polícia Militar da área.

Entre sexta e sábado, a polícia interditou quatro locais, dois foram autuados ou notificados, 28 veículos receberam notificação de trânsito e cinco pessoas foram conduzidas a Delegacia. As ações ocorreram nas zonas Sul, Norte e Centro-Sul de Manaus.