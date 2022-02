Fatos sérios. Hipótese de que a crise está se espalhando para Est- Corriere.it

Fora Francesco Verderami

Conselho Supremo de Segurança em Guernsey: Temores do efeito dominó com a China à mesa. Ministro Curini: Otan já tem 1.500 soldados

O cenário apresentado a Mottarella após a invasão da Ucrânia pela Rússia é uma escalada da crise. Ele se estenderá além da parte oriental da Europa: porque agora está claro que Putin não deixará o ato de guerra acender a perspectiva – como um efeito dominó – sobre os problemas com a China no Leste. Assim, o Conselho Supremo de Segurança foi aberto e convocado às pressas pelo chefe de Estado Um dia emocionante, como as reuniões estavam lotadas, obrigou Tracy e Guerrero a deixar Guerrero mais cedo.: Primeiro-Ministro a voar para a Cimeira Extraordinária da UE em Bruxelas; Guarda de segurança para participar da reunião secreta de Quint com o diretor-geral da OTAN, que inclui os Estados Unidos e quatro grandes países da Europa Ocidental.

A preocupação expressa por Matterella uniu os membros do Conselho Supremo de Segurança, que concordaram com o presidente sobre a necessidade de mostrar compromisso com a violação inaceitável do direito internacional cometida pela Rússia, e isso foi escrito na declaração de Guerrero. A verdadeira ameaça à segurança e estabilidade globais. Aqui está uma nota sobre a China. Para combater o aumento causado por Putin, são necessários solidariedade, tempo e empenho em estreita cooperação com os aliados da União Europeia e da Aliança Atlântica., E medidas eficazes e drásticas contra Moscou. O objetivo é evitar que a Europa subitamente afunde em um turbilhão de guerras. Não surpreendentemente, o parágrafo dramático é inserido na nota de gol.

O ponto, de fato, é o conflito sobre as coisas: agora não há países-tampão entre a OTAN e a Rússia como havia no passado. Portanto, na análise do cenário apresentado ao chefe das Forças Armadas, Matterella, o risco de contato não foi excluído. A conexão que pode resultar de um ataque cibernético contra a Polônia, que faz parte da aliança e deve ser protegida com a resposta conjunta dos países da OTAN em caso de agressão. Hoje o governo deve cumprir a ordem da Ucrânia, que tem um nível máximo de alerta e uma área dedicada à segurança. Guerini esperava ontem que a Itália participasse dos esforços para fortalecer o bloqueio solicitado pela OTAN, no qual as forças estão de prontidão: 1.500 homens serão enviados às áreas de fronteira da OTAN na presença do comando atlântico. Outros seguirão assim que solicitados. READ Os pés que vão mudar o futuro da geologia

Ainda não se sabe o que ele fará depois de deixar o posto. Reestruturar usinas é um problema, é verdade, mas enquanto isso o governo – como disse o dono do crescimento econômico, Giorgi. Alívio de emergências energéticas – visa aumentar a capacidade de armazenamento rapidamente. Sendo possível o título de interesse nacional, bastará uma ordem ministerial.

Portanto, a Itália não é séria e curta, está se preparando para uma etapa em que Draghi definirá que causará muitos problemas para o país. Uma discussão irrompeu no Conselho Supremo de Segurança por Franco, o chefe da economia. O fato de não haver gás nas sanções contra a Rússia não diminui as preocupações com o ambiente socioeconômico, o impacto da inflação na economia real e o ponto de congelamento da recuperação. Portanto, uma potencial crise no sistema enfrentará ações que serão exploradas no futuro. Enquanto isso, o fluxo de êxodo deve ser gerenciado: mais de 230.000 ucranianos vivem na Itália e considerando a reunificação familiar, o ministro do Interior Lamorgis espera que ninguém alimente a controvérsia.