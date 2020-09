Familiares da pequena Vitória Gabriele da Silva Soares, de 2 anos, buscam doações que possam suprir as necessidades básicas da menina que, aos dez meses de vida, sofreu uma paralisação de todos os movimentos do corpo, após ter tido uma febre de 37 graus e ficado em coma durante três meses.

A avó da criança, a doméstica Rosely Pereira da Silva, de 39 anos, informou que, depois que a neta foi acometida pela doença, a família, composta por dez pessoas, teve de sair do município de Barcelos [distante 400 quilômetros de Manaus], local onde morava, para o bairro da Compensa - zona Oeste da cidade - em busca de tratamento para a patologia.

Ao chegarem em Manaus, a avó explicou que exames de ressonância magnética, eletrocardiograma e até Teste do Pezinho foram realizados, mas nenhum deles acusou qualquer tipo de dano no organismo da neta.

"Ela era normal até dez meses, mas devido a uma febre de 37.4, teve convulsões e foi perdendo todos os movimentos. Passou três meses na UTI, com primeiro grau de coma. Hoje não tem nenhum movimento. Não deu nada nos exames. Aparece como se ela estivesse normal", detalhou a doméstica.

A família, que sobrevive com um salário de R$950 pago pela prefeitura de Barcelos e doações feitas por parentes em Barcelos, procurou por tratamentos em hospitais conceituados, fora do Amazonas, no entanto, pelo programa do Governo Federal, Tratamento Fora de Domicílio (TFD) - promovido pelo SUS a pacientes com doenças não tratáveis no município de origem - a espera já perdura por mais de um ano.

Atualmente, a família conta com a ajuda de mantimentos para os cuidados da criança, que geram despesas além do salário mensal recebido.

A Secretária Municipal de Barcelos informou que a família que acompanha a criança recebe o apoio logístico dos Profissionais do Núcleo de apoio a saúde do município, além de cestas básicas. E que está a disposição na medida do possível a ajudar a família da Vitória Gabriele.

Para os interessados em ajudar com os donativos, o endereço da pequena Vitória se encontra na rua 7 de Março, N° 37, bairro Compensa, próximo à maternidade Moura Tapajós - zona Oeste.