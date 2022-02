Exposição em San Marino no canal oficial do Eurovision no YouTube

O vídeo “Stripper”, a música de Achille Lauro Ele vai dirigir na corrida para San Marino.

Neste caso, é a performance que aconteceu durante a final Una voce em San Marino, a competição que viu o artista vencer Burak Yetter e Alessandro Colli Venha aqui Aaron Sibley.

A segunda final ao nível de San Marino

Foi a segunda final nacional na história de San Marino na Eurovisão. O primeiro foi criado seguindo o tão falado e ganhou o mecanismo 1in360 Jessica e Jennifer Brenning Com “quem somos nós“.

O estranho foi que isso aconteceu em Bratislava, ironicamente em um país que nem participa da Eurovisão desde 2012, que é a Eslováquia. De qualquer forma, a dupla maltesa-alemã ficou de fora nas semifinais.

Esta é a quarta vez que um artista italiano representa San Marino. duas vezes eu vou terminarem 2011 comComenteE em 2021 comadrenalinaNeste caso com o rapper americano Se você está satisfeitoum de Michel Perniolaem 2015 comluzes de corda“Junto com Anita SimonciniEla é de San Marino Court. Apenas “Adrenalina” destes chegou à final.

San Marino teve outros atores que não eram de seu país: o turco Serhat (2016 com “não sei“e 2019 com”diga na na na‘) e os Estados Unidos Jimmy Wilson (Com a quarta vez de Valentina MonettaCom “espírito noturno“).

E pela segunda vez consecutiva, dois cantores italianos estarão no mesmo palco do Eurovision. Em vez disso, houve quatro anos em que não houve confronto entre canções italianas, sejam integrais ou parciais.

San Marino na Eurovisão 2022

Achille Lauro Ele participará da segunda semifinal, marcada para quinta-feira, 12 de maio, às 21h, com cobertura ao vivo na Rai1. Esta é a noite em que a Itália não tem direito a voto, então o cantor romeno não poderá contar com a ajuda de seu país de origem para solicitar a entrada no capítulo final.