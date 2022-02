Eurovisão, TV estatal da Ucrânia, pede desqualificação da Rússia, mas organizadores se recusam

“Excluir a Rússia deste vasto evento lírico seria poderoso A resposta da comunidade internacional de emissoras públicas às ações inaceitáveis ​​e agressivas da Federação Russa e endossando a agressiva política de agressão praticada pelas emissoras estatais do país”, conclui o comunicado enviado a Delphine Arnott Conse, presidente da France Television e da União Europeia de Rádio e Televisão que organiza o Eurovision.

Apesar Hashtag #Eurovisão sem Rússia Encontrando amplo consenso entre muitos meios de comunicação europeus, a União Europeia de Radiodifusão decidiu em qualquer caso não aceitar o pedido, no entanto, justificando sua decisão com o que está escrito no regulamento do Festival Eurovisão da Canção, que o define como “um evento não político, e portanto, não relacionado a qualquer religião ou opinião política de indivíduos” e acrescentando: “Todas as emissoras participantes, incluindo a emissora anfitriã, serão responsáveis ​​por garantir que todas as medidas necessárias sejam tomadas dentro de suas delegações e equipes para proteger os interesses e a integridade do ESC e garantir que a ESC não seja politizada em nenhuma circunstância e/ou explorar e/ou denegrir de qualquer forma. As emissoras participantes respeitarão os valores da EBU e da ESC em todos os momentos e garantirão que nenhum concorrente, mandato ou país seja discriminado e/ou ridicularizado de qualquer forma.”