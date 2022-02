“Estou crescendo graças à equipe, posso fazer a diferença”

Rafael Lião Tornou-se um marco do AC Milan Stefano Pioli O avançado português, que tem durado muito mais do que nas últimas temporadas, deixou claro que por detrás da evolução dos últimos meses, existe sobretudo Confiar em De seus companheiros que aumentaram a consciência de seus meios.

AC Milan, Leão: “Sinto que posso fazer a diferença em campo”

“quero continuar assim“Fazer um bom trabalho e ajudar a equipe até o final da temporada – explicou o atacante à Milan TV – acredito que a confiança dos meus companheiros e de todos aqueles que trabalham comigo foi importante para o meu crescimento”. Os gols e as assistências acontecem porque sinto que posso fazer a diferença em campo. O Os golpes infelizes? Eu queria que todos acabassem no grid… era importante para a equipe. Mesmo no último jogo: se ela tivesse entrado, poderíamos ter vencido e teríamos subido na classificação. Infelizmente a bola não entrou, vou tentar marcar da próxima vez.”

Liao: “Temos que começar forte com a Udinese”

O Milan desafia a Udinese na sexta-feira na esperança de conquistar os três pontos e manter o primeiro lugar na classificação: “Temos que fazer melhor do que fizemos com o Salernitana, começamos fortes porque eles também têm jogadores fortes e depois temos que ter cuidado. Jogamos em casa, na frente de nossos torcedores: é uma oportunidade.” outra para marcar pontos importantes e seguir em frente.” Falando dos adeptos, o avançado do Lusitania agradeceu Coro em sua homenagem: “Bonito, lindo. O melhor de ser jogador é quando os torcedores cobram dessa maneira. Eles me dão mais confiança e força para continuar dando o meu melhor durante a partida. Quero agradecer a todos eles.”