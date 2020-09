A Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comemora os bons resultados no Ideb de diversas escolas: entre os alunos dos anos iniciais (até o 5º) do Ensino Fundamental, das unidades da Rede Municipal de Ensino.

As escolas barcelenses obtiveram boas notas do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2019 no Estado do Amazonas, ficando 11º no Ranking estadual. Com destaque para a ESC MUN DR FRANCISCO JAVIER VALDIVIA ESTEFANERO, que obteve o melhor desempenho, 5.9 de nota média – superando a meta da unidade, que era 5,5. No geral Barcelos teve 4.9 no resultado, batendo meta de 4.7 estabelecida.

"Ficamos contentes quando foi divulgado nesta última terça-feira (15/09), o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Onde foram avaliadas as turmas de 5 Ano do Ensino Fundamental da rede municipal de ensino, que trouxe resultados satisfatórios para o nosso município. Graças ao apoio incondicional da Prefeitura de Barcelos e ao trabalho em equipe coordenado pelas Pedagogas da Semed Terezinha e Mirley, juntamente com os gestores escolares, docentes, discentes de cada escola e as famílias que acompanham e contribuem na educação de seus filhos. Educação também é prioridade, missão dada, missão cumprida." Disse a Secretária Municipal de Educação Rosana Cruz.

15 melhores notas do Estado do Amazonas – Anos iniciais

MANAUS - 5.9

BOCA DO ACRE - 5.6

MANACAPURU - 5.3

ANORI - 5.2

IRANDUBA - 5.1

ITACOATIARA - 5.0

MAUÉS - 5.0

PARINTINS - 5.0

URUCARÁ - 5.0

ANAMÃ - 4.9

BARCELOS - 4.9

PRESIDENTE FIGUEIREDO - 4.8

RIO PRETO DA EVA - 4.8

SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ - 4.7

CODAJÁS - 4.6

Sobre o Ideb

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, feito pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), avalia a evolução da aprendizagem no país, com base no desempenho dos alunos em português e matemática.