Ele vive! Guerra russo-ucraniana, reações do mundo dos esportes: declarações, mensagens sociais, atualizações

Na noite entre 23 e 24 de fevereiro, a Rússia atacou a Ucrânia depois que uma operação militar recebeu luz verde do presidente russo, Vladimir Putin. Explosões atingiram a capital Kiev e outras cidades ucranianas, e o chefe do Kremlin ordenou que países estrangeiros evitassem interferir, enquanto a condenação do Ocidente é total.

Essa guerra imediatamente desencadeou uma longa cadeia de reações, e até mesmo o esporte é inevitavelmente afetado por essa história. Aqui vamos relatar ao vivo todas as atualizações, posições tomadas, dados e notícias mais relevantes para o mundo dos esportes.

***

12:11 – Kravets (Sporting Gijon): “Quero ir à guerra para ajudar a Ucrânia”

Em entrevista à Rádio Marca, Vasyl Kravets, o jogador ucraniano que joga em Espanha, concretamente no Sporting Gijon, falou sobre a trágica situação do seu país, explicando que “quer ir à guerra e ajudar o seu povo”. aqui estão as palavras dele

11:52 – De Zerbe: “Fiquei em Kiev por senso de responsabilidade”

“Sei que muitos estão perguntando por que ele não voltou para a Itália quando o Ministério das Relações Exteriores ligou. Mas eu tenho um emprego aqui e, como treinador, sou responsável pelo meu time, meus filhos. Não sou um companheiro de merda. .”

Roberto de Zerbe foi aparentemente abalado por aquele que co-organizou Deejay Chiama Italia na Deejay Radio, liderada por Linus e Nicola Savino. O técnico do Shakhtar Donetsk segue trancado em um hotel em Kiev – durante a invasão russa da Ucrânia – com a comissão técnica italiana e os jogadores brasileiros da equipe Orange Black aqui está a entrevista completa

11:43 – Figura: As partidas começarão com 5 minutos de atraso para protestar

Todos os jogos do campeonato de futebol da Itália neste fim de semana começarão com 5 minutos de atraso em protesto contra a guerra na Ucrânia. A FA decidiu isso – aprenda ANSA. “O futebol italiano entra em campo, unidos pela paz”, disse o presidente Gabriel Gravina.

11:25 – Palavras de Medvedev

A ideia do novo número 1 do mundo a partir do campeonato de Acapulco (México)

Guerra ucraniana, Medvedev: “Às vezes o tênis não é tão importante”

11:01 – Nenhuma partida disputada na Rússia ou na Ucrânia

A Uefa também decidiu que irá realocar todos os jogos do torneio que controla e que deveriam ser disputados na Rússia e na Ucrânia, sejam envolvendo clubes ou seleções. De momento, trata-se apenas de um jogo pelo clube: o próximo jogo em casa do Spartak Moscovo na Liga Europeia (sorteio de hoje).

10:46 – Oficialmente: A final da Liga dos Campeões mudou-se de São Petersburgo para Paris

Agora é oficial! Final da Liga dos Campeões marcada para 28 de maio Não será jogado em São Petersburgo, mas em Paris. Esta é a decisão tomada pela UEFA na reunião extraordinária convocada na manhã desta sexta-feira. O capítulo final da principal competição da Europa será disputado em Estádio da Françano subúrbio parisiense de Saint-Denis, como uma decisão após a invasão da Ucrânia pela Rússia, aqui está a notícia completa

10:31 – Transferir a final da Liga dos Campeões para Paris? Nova indiscrição

de acordo com O jornal New York Times , Paris surgiu como o melhor candidato para substituir São Petersburgo na final da Liga dos Campeões porque não recebe a partida desde 2006 e porque a França atualmente ocupa a presidência rotativa do Conselho da União Europeia. O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, viajou para a capital francesa na quinta-feira para se encontrar com o presidente francês, Emmanuel Macron, para finalizar o acordo. Este será o terceiro ano consecutivo em que a final da Liga dos Campeões é transferida, com as duas edições mais recentes a serem transferidas para Portugal devido ao Covid.

10:05 – F1, Haas abandona as cores da bandeira russa

A equipe Haas vai para a pista com um VF-22 todo branco para os três últimos dias programados em Montmelo, abandonando a decoração nas cores da bandeira russa e os logotipos da Uralkali, uma empresa química russa liderada por Dmitriy. Mazbein, pai de Nikita, o piloto que junto com Mick Schumacher forma a dupla oficial ao volante de um único assento. A decisão foi divulgada em um comunicado à imprensa.

Equipe Haas Crédito Foto Getty Images

9h30 – Aguardando a decisão sobre a final da Liga dos Campeões

Às 22h00 terá lugar uma reunião extraordinária do Director Executivo da UEFA para discutir a crise geopolítica na Ucrânia. Uma fonte mencionada quinta-feira antes Agência de notícias Ele afirmou que os dirigentes da UEFA confirmarão que a partida marcada para 28 de maio não acontecerá na Rússia: São Petersburgo não deve ser o palco onde será disputado o último quarto da Liga dos Campeões. Assim, o oficial chegará em breve. O primeiro a levantar o problema foi o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, que disse que era “irracional” que um evento desse tipo fosse disputado em solo russo: “Não há chance de uma Rússia cada vez mais isolada sediar um evento de futebol”. Escrito diretamente ao Presidente Ceferin no memorando da UEFA, conforme relatado por Gazzetta dello sportExistem três ou quatro potenciais cidades-sede. Eles também incluem o Milan com o San Siro, que organizou as finais da Liga das Nações da UEFA em outubro e sediou o derby final de 2016 entre Atlético e Real. Os outros países candidatos são Portugal, Inglaterra e França.

