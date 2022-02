Elden Ring, você não precisa terminar um jogo para analisá-lo, de acordo com Mike Rose – Nerd4.life

Mike Rosepresidente da editora No More Robots, sobre a polêmica que surgiu em torno Avaliações para anel antigo, que foi escrito depois de mais de oitenta horas de jogadas às pressas, para que os códigos chegassem uma semana antes do lançamento. Segundo ele, não é preciso jogar muito para escrever uma resenha. Na verdade, é antiético fazer isso e pedir a alguém para fazê-lo, a menos que você pague milhares de dólares por isso.

a flor: “Não há necessidade de terminar o jogo para revisá-lo, nem os editores devem pedir, especialmente se isso corre o risco de ser arruinado. Nos oito anos de minhas análises de videogames, eu teria ficado sem 10% e minha opinião não era diferente da dos outros.“

Não feliz, então Rose continuou: “Se você experimentou um jogo por mais de 80 horas para revisar, espero que tenha tido bastante tempo para fazê-lo e tenha ganhado milhares de dólares, caso contrário, não perderá ca**o.“

Então Rose concluiu falando sobre sua marca:Se o No More Robots já foi feito para você revisar, não gaste mais de oito horas nele. Após oito horas, a imagem deve estar completa. Vá escrever a resenha, depois tome um banho relaxante e diga ao seu editor que você passou todo o seu tempo jogando.“

O ponto de Rose é bastante claro: para revisar um jogo, você não precisa terminá-lo, mas para entendê-lo e entendê-lo, você não precisa gastar dezenas de horas nele, principalmente se não for pago corretamente. De fato, títulos que duram dezenas e dezenas de horas costumam ser tão repetitivos que revelam todas as suas cartas após algumas horas de jogo, limitando-se pelo resto do tempo a fazer o jogador repetir as mesmas coisas, um pouco mais difícil.