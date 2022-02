Elden Ring, 100 jogadores receberão o título de Elden Lord ou Lady no Reino Unido – Nerd4.life

anel antigo Veremos 100 jogadores Os britânicos recebem o título oficial de Elden Lord ou Elden Lady Graças a uma iniciativa da Bandai Namco UK em colaboração com a Highland Titles.

Enquanto as expectativas crescem para as resenhas de Elden Ring, que serão publicadas hoje a partir das 16h, a editora decidiu aproveitar o cenário de fantasia sombria da FromSoftware para dar vida concorrência Certamente diferente do habitual.

Obviamente, o título de Elden Lord ou Elden Lady não teria o mesmo valor de um título hereditário, mas poderia ser usado em documentos legais E as pessoas que o tiveram parecem ter experimentado uma série de benefícios na vida cotidiana, desde upgrades de primeira classe até tratamento preferencial.



Testemunho de Elden Ring de Elden Lord ou Lady

Isso não é tudo: os vencedores do concurso também terão o direito de possuir um arquivo pedaço de chão Variando em tamanho de até 9 metros quadrados, eles estão localizados na Reserva Natural Highland Titles, perto de Glencoe, na Escócia.

Para participar da iniciativa, você deve necessariamente residir no Reino Unido ou na Irlanda e ter mais de 16 anos. O que você precisa fazer é enviar uma mensagem para [email protected] de 25 de fevereiro a 11 de março e explicar por que você merece o título de Eldenlord.