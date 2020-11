Edson Mendes, do MDB, foi reeleito, neste domingo (15), prefeito de Barcelos (AM) para os próximos quatro anos. Ao fim da apuração, Edson Mendes teve 42,03% dos votos. Foram 3.486 votos no total.

O candidato do 15 derrotou o candidato apoiado pelo Governo do Estado, Radinho, que ficou em segundo lugar com 35,91% (2.978 votos).

A eleição em Barcelos teve 24,01% de abstenção, 0,23% votos brancos e 3,19% votos nulos.

Edson Mendes tem 50 anos, é solteiro, tem superior completo e declara ao TSE a ocupação de prefeito. Ele tem um patrimônio declarado de R$ 460.000,00.

A vice é a Professora França, do DEM, que tem 58 anos, uma moradora muito querida da cidade de Barcelos.

Os dois fazem parte da coligação O Progresso Continua, formada pelos partidos REPUBLICANOS, PSD, DEM, PSL, PODE e MDB.

Veja o resultado após o fim da apuração:

Edson Mendes - MDB - 42,03%

Radinho - PSC - 35,91%

Clebao - SOLIDARIEDADE - 10,86%

Dr Carlos Dias - PL - 10,01%

Geroncio Filho - PT - 1,19%