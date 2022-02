Ducati e Banaya juntos até 2024

ROMA – Francesco “Pico” Bagnaia e Ducati anunciaram a renovação da relação profissional por três temporadas, O jovem de 25 anos ficará na Desmosedici até 2024. Assinatura e espera do visto foram anunciadas Explorar Bagnaia na segunda parte do MotoGP 2021. “Sempre foi meu sonho ser piloto da Ducati no MotoGP e saber que posso continuar na Team Ducati Lenovo por mais duas temporadas me deixa muito feliz e orgulhoso. Há um ambiente calmo na equipa, há harmonia e sei que juntos podemos fazer grandes coisas. Agora só posso me concentrar em ir bem neste torneio‘, disse o vice-campeão mundial.