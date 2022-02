Dormir demais dói, revelam especialistas. As consequências perigosas deixam você atordoado

“O sono deixa você bonita”, mas o sono prolongado não é saudável. Vamos descobrir as consequências arriscadas do sono prolongado

dormir vamos Na saúde, enquadra-se princípios fundamentos da vida”Verdadeiro“O sono é repousante e refrescante e nos permite fazê-lo Face A vida cotidiana no seu melhor. De fato, um dos motivos Estresse Isso nos traz de volta a dormir e dormir Qualidade é um. Na verdade, é importante dormir renovaçãorelaxado, não agitado ou perturbadopermitindo que nosso corpo e nosso organismo conforto.

Mas quantas horas de sono o corpo precisa para descansar o suficiente? Eu estudo

Em primeiro lugar, deve-se ressaltar que horas Mudanças de sono necessárias com a idade. uma Novo bebê Ele vai precisar dormir 14/17 horas por dia, resultando em menos horas, máx. 10/09 horas por noite. no Adultoaté 65 anos, as necessidades fisiológicas do organismo 09/08 horas da noite. nas pessoas Idoso Durma mais curto e horas necessárias 08/07 por noite.

Nesse sentido, um Procurar Recentemente, foi publicado emJornal da Associação Americana do CoraçãoAnalisa o sono e explica seus ciclos, causas e Arqueologia que lhe estão associados. dormir vamosComo mencionamos, dormir é muito Pode ser prejudicial para nós o corpo. média, para um justo Equilíbrio E bons resultados não serão mais do que dormir oito horas por dia. O estude Na verdade, destaques que eu ruína que pode ser causado pelo sono muito tempo (dez horas por noite).

dormir intermitentecertamente poderia ser um motivo Estressede períodos difíceis ou difíceis, ou mesmo períodos em que você está especialmente Preocupado para algo. Isso afeta isso Negação em nosso organismo, pois afeta todos missão o que pode levar Uma mudança.

Destaque os riscos de longas horas de sono. Os dados são preocupantes

mecanismo do sono muito importante Os seres humanos estão intimamente relacionados com o que é certo processar das nossas funções biológicas. Função Básico Dormir mal afeta as toupeiras ritmos Biológica, no ciclo diário e além a saúde Mental e físico.

Estudos realizados em Anosde 1970 a 2017, realizaram pesquisadores Para destacar eu Riscos Dormir mais do que dez horas da noite. Ao lado Problemas ligado ahumor ou para exaustão Fisicamente e mentalmente, foi descobridor risco maior que ataque cerebral. A taxa de incidência neste sentido é de aproximadamente 76%.

Além disso, em links Entre horas de sono doençasDoenças do sono foram encontradas coração e vasos sanguíneos. Também neste caso a percentagem, cerca de 46%Acontece que é o suficiente preocupante. Resumidamente, dormir É bom, mas dormir longas horas pode durar a longo prazo ruína nossa saúde.