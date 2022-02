Diferentes espécies têm uma causa raiz grande e comum

Existem diferentes tipos de câncer, mas muitos deles têm uma causa raiz, a maior das quais leva à doença. Não se trata de fumar.

O Câncer Infelizmente hoje continua sendo uma das principais causas de morte no mundo entre a população. Existem muitos tipos diferentes de câncer e todas as pessoas, independentemente da idade, sexo e saúde, podem ser afetadas por eles. Apesar dos inúmeros estudos e inúmeras pesquisas, a cura ainda não foi encontrada, mas muitos avanços foram feitos no tratamento.

Existem diferentes tipos desta doença que consiste em um aumento descontrolado de células em um determinado ponto do corpo, principalmente um órgão. Alguns deles podem ser eliminados, se capturados no início de sua formação, e há uma boa chance de sobrevivência. Por outro lado, outros são muito agressivos e não deixam tempo nem saída.

Os fatores de risco para a formação de tumores, pense no tabagismo, são completamente diferentes do estilo de vida errado. A nutrição tem um impacto significativo na saúde e na prevenção ou formação do câncer. Mas há uma causa raiz que une pelo menos 13 tipos diferentes desta doença.

Câncer: a principal causa

Se você pensar nas causas que podem levar ao câncer, a razão mais convincente que vem à mente é apenas uma: fumar. Fumar faz muito mal, os pulmões sofrem muito e você pensa que se parar de fumar, os benefícios virão em apenas um dia. O tabagismo é a principal causa de câncer de pulmão em 70% dos casos. Mas não é a “maior” razão que pode existir.

A maior causa, e a principal, que afeta 13 tipos diferentes de câncer éobesidade. Estar acima do peso ou obeso aumenta o risco de desenvolver a doença e há muitas evidências científicas para apoiá-lo. O excesso de gordura corporal envia sinais por todo o corpo. Esses sinais podem dizer às células para começar a se multiplicar incontrolavelmente. Veja como a obesidade pode causar câncer.

Portanto, você deve evitar a obesidade pelo bem da sua saúde, mas mesmo quando estiver acima do peso, deve ter cuidado, tentar manter a forma e fazer exames médicos periódicos.