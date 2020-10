A Polícia Federal (PF) adiou o depoimento do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro no inquérito do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre as manifestações antidemocráticas.

Sergio Moro seria ouvido – na condição de testemunha – na superintendência da PF, em Curitiba, nesta sexta-feira (2).

A Polícia Federal informou a defesa do ex-ministro que o adiamento se deve a questões técnicas e logísticas. O depoimento ainda não foi reagendado.

O Inquérito

O inquérito do STF apurar a organização e o financiamento de atos antidemocráticos e tramita em segredo de Justiça.

Foi aberto em abril por decisão do ministro do STF Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras.

O pedido de investigação foi apresentado por Aras após atos que defenderem o fechamento do Congresso Nacional e do STF, pautas antidemocráticas e inconstitucionais.