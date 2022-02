Delia Duran revela a máscara de Alex Bailey? / “Vídeo no deserto há um ano”: responde…

Apesar de Saia da cena De casa, Alex Belli volta para deixar o Big Brother Vip falar por si mesmo, a ocasião é a nova transmissão ao vivo em 24 de fevereiro de 2022 no Canale 5. Inesperadamente, o ator não participa do show e um clipe exclusivo é exibido contendo imagens retratando Alex no meio do deserto o que sugere que Billy decidiu não aceitar o convite para participar da transmissão ao vivo, preferindo estudar GF Vip Voo direto para o exterior.

Delia Doran de casae assim aproveita para lançar sombras sobre Billy, apresentando uma realidade totalmente diferente. Mas, no final, é a pessoa em questão que quebra o silêncio da ausência e o faz mencionando ‘silêncio’. Então, qual é a verdade?

GF Vip, Alex Belli ausente no estúdio: a surpresa de Delia Duran

Como mencionado, a nova nomeação de TV de GF Vip 6foi ao ar em 24 de fevereiro de 2022 no Canale 5, inesperadamente Alex Bailey Esteja muito ausente no estúdio entre os convidados. Na casa, a noiva Delia Duran disputa a vitória final com a segunda concorrente Lulu Hailé Selassié.

Isso indica especificamente sua ausência Afonso Signorini: “Sabemos que você não sente falta de Alex, nossos valiosos espectadores, mas ainda estamos procurando por ele.” Não é por acaso que o maestro anuncia pouco antes da introdução do espaço publicitário. Em seguida, o timoneiro mostra um clipe preparado pelo ator como dedicatória ao primeiro finalista. O vídeo imortaliza Billy ao ar livre apreciando a beleza cênica do deserto.

Ao assistir as fotos estranhas Alex Belli al. GF Vip 6O que à primeira vista sugere que o ator está ausente do reality show para uma viagem ao Marrocos, Delia Duran Lança uma sombra sobre o noivo. Na verdade, ele afirma que, de fato, o vídeo remonta ao ano passado e, enquanto isso, Alex compartilha o clipe através de sites de mídia social no Egito, completo com uma descrição da adivinhação. dedicada Aos noivos, e nele referências ao seu recente regresso a casa, que marcou a sua proximidade e o fim do triângulo com Sully Sorge: “Depois de tantas palavras gastas e energia consumida, quero deixar o silêncio do deserto falar e recuperar minhas forças. Sempre com você meu amor”.

À margem Correspondênciaos espectadores não retêm os comentários mais contrastantes: “Sem você a casa é chata, Alex”; “Bravo, fique no deserto”; “Você não está em boa forma”. Em suma, pelo menos por enquanto o ator opta por se enraizar no silêncio do “deserto”, optando por se ausentar do reality show. mas, isso não é tudo. entre Histórias do Instagram O ator agora se concentra no colar que usa no curioso vídeo do deserto, que segura a aliança de casamento que ele amarra com uma substituta e símbolo da equação de Dirac: “Se dois sistemas interagem um com o outro por um certo período de tempo e depois são separados, então eles não podem ser descritos como dois sistemas distintos, mas eles se tornam um sistema“. Resumindo, Alex parece estar dizendo uma coisa com Delia agora. Ele poderia em breve trazer de volta um GF Vip, com uma nova reviravolta?

