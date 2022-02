Cristiano Ronaldo-United, nervos tensos em Manchester: outra reação

Cristiano Ronaldo tem alguns problemas a seguir no Manchester United, os últimos episódios aumentaram a tensão

Não voltou como esperado Cristiano Ronaldo Para Manchester United. Mais devoluções CR7 Lado de dentro Premier Como esses 11 anos não se passaram, como um evento real, foi muito bem recebido. Pelo contrário, o tempo faz-se sentir no campeão português, aliás, será apoiado pelos números. Esta estação Cristiano Ronaldo Marcou 15 gols em 31 jogos, não é a média CR7 Mas ele ainda é o maior artilheiro da temporada dos Red Devils.

Apesar Premier Apenas 9 gols em 23 jogos Liga dos Campeões O ex-Joe marcou 6 gols em 6 partidas e se classificou para a 16ª rodada. Mas o desempenho no campeonato é baixo, assim como o empate feito ontem contra todos os Watford Aquele que luta pela salvação e é o último. Red Devils quarto, mas com mais três jogos Arsenal Existem apenas dois pontos de atraso nisso, e mais Tottenham Poderia ter sido. Contra os Hornets ontem houve inúmeros sinais de tolerância de ambos os lados, o que levanta algumas questões sobre o futuro.

Cristiano Ronaldo-Manchester United, Outra reação: O que aconteceu

Cristiano Ronaldo Ele foi o protagonista de mais um processo negativo, errou vários gols e retornou rápido dos gols. Ele agora perdeu três jogos depois de interromper em seis partidas ‘em branco’. O português tem apenas 35 anos e todo mundo está passando o tempo: “Sei que não vai demorar muitos anos até que ele pare de jogar. Espero mais quatro ou cinco, Mas espero continuar a ter sucesso. Você tem que entender inteligentemente que ter 8, 20 ou 25 anos não é o mesmo que ter 35 anos. Isso é maturidade, experiência”, disse. CR7 Dois dias atrás. Mas enquanto isso, o tempo presente não é o melhor: os fãs do Red Devils foram à loucura nas redes sociais ontem. “Eu nunca o vi errar tanto”, disse ele.Feito “, “Ele deve errar 100 antes que alguém perceba que é um problema?” Algumas ideias. Devido às dificuldades como herói e filho pródigo Manchester UnitedEsta é uma metáfora para os fãs Ronaldo Esta estação.

Com ele, tablóides ingleses, apontam o grupo Rangnik Ele joga mal, então corre o risco de ser “destruído”, como dizem outros torcedores. Já ouviu um refrão nas áreas de origem Juventus E não é por acaso que os italianos se manifestaram ontem em tons e pensamentos ásperos Ronaldo. E o campeão da ansiedade sobe também Madeira: Houve uma grande tensão durante a partida de ontem. Frustrado com os muitos erros cometidos no jogo em particular, o português gritou e reagiu com raiva durante quase toda a partida. Mas para seus companheiros, assim como para Bruno Fernández A acusação de não servi-lo adequadamente na frente da porta. Rumores no Reino Unido sobre o futuro cristão Há muitos, e é difícil entender o que está acontecendo agora. Pode depender do novo treinador, mas continua o mesmo Ronaldo Uma imagem Obeso Para o meio ambiente Unido.