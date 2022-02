Crise na Ucrânia, Austin: “Forças russas na fronteira com a Ucrânia se preparam para atacar”. Escalação em Donbass

A Ucrânia condena a morte de um de seus soldados em confrontos com milícias pró-Rússia ao longo da linha de contato no leste do país. Os militares disseram que o soldado morreria, com ferimentos de estilhaços, após um ataque de artilharia pesado, por volta das 9h, horário local. “As Forças Armadas da Ucrânia expressam suas sinceras condolências aos parentes e amigos do falecido”, disse uma nota publicada pela Ukrinform. No norte da cidade de Donetsk, controlada por rebeldes pró-Rússia no leste da Ucrânia, segundo testemunho fornecido pela Reuters, “várias explosões” foram ouvidas.

A Interfax informou que um tiro de artilharia explodiria em território russo a um quilômetro da fronteira com a Ucrânia na região de Rostov-on-Don. «A explosão ocorreu em 300 metros De uma casa na vila de Mityakinskaya às 4h00, horário de Moscou”, ou 2 na Itália. De acordo com a agência russa, não houve mortos ou feridos, e os moradores relataram a explosão às forças de segurança.

Alarme Austin

O secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, disse durante uma visita à Lituânia que as forças russas concentradas na fronteira com a Ucrânia estavam “se preparando para atacar” o país. “Eles estão se alinhando e se preparando para atacar”, disse a autoridade dos EUA, acrescentando que os militares russos estavam “se movendo nas posições certas para poder realizar um ataque”. comboio do exército alemão 130 soldados E a 60 veículos Chegou à Lituânia nos últimos dias, escreve Reuters, quase metade dos reforços planejados do Grupo Tático da OTAN liderado pela Alemanha, temendo uma invasão russa da Ucrânia. O presidente lituano Gitanas Nauseda disse que recebeu garantias da chanceler alemã Olaf Schulze Em Bruxelas, os soldados alemães podem lutar para defender a Lituânia. “O exército alemão está em nosso território para nos defender e, se houver uma ameaça à Lituânia, eles estão realmente prontos para cumprir seu dever”, diz Nosida. A crise ucraniana levou a OTAN a fortalecer sua presença no lado oriental e, portanto, em estados membros, como a Lituânia, mais próximos da Rússia ou da Ucrânia.

Manobras de “dissuasão estratégica” da Rússia

Presidente russo Presidente russo Vladimir Putin Ele está supervisionando os exercícios recém-iniciados das forças de “dissuasão estratégica” da Rússia. Juntamente com o seu homólogo bielorrusso Alexandre Lukashenko Monitora o lançamento de mísseis balísticos do centro de controle dos exercícios: anunciou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência. RIA Novosti. O Ministério da Defesa afirma que estes são exercícios nucleares em larga escala para testar mísseis balísticos e de cruzeiro. Também no terreno estão a Força Aérea, o Distrito Militar do Sul, as Forças de Mísseis Estratégicos, o Mar Negro e as Frotas do Norte.

Segundo relatos, o míssil de cruzeiro hipersônico e o míssil gêmeo Kinzal, do avião de guerra Kalibr, com alcance de até 2000 quilômetros e o míssil supersônico Zirkon. O Yars ICBM também foi lançado da base de Plesetsk no norte do país, em direção a Kamchatka, enquanto o Iskander foi lançado na região de Astrakhan.

Na capa EPA/UKRAINE NAT. Assessoria de Imprensa da Polícia. | Uma foto divulgada pela Polícia Nacional Ucraniana mostra os resultados do bombardeio de uma vila não muito longe da cidade de Donetsk, na Ucrânia, em 18 de fevereiro de 2022, em meio a uma escalada na fronteira Ucrânia-Rússia.

As violações do cessar-fogo estão aumentando

Separatistas pró-Rússia e militares ucranianos acusam-se mutuamente de graves violações do cessar-fogo no leste da Ucrânia, à medida que crescem os temores de uma invasão russa. O exército ucraniano está falando sobre 66 morteirosCalibre 82 e 110 mm, até às 7 da manhã nas cidades da frente: são números especialmente grandes. Em um comunicado, os militares ucranianos alegaram “para controlar a situação” e “continuar sua missão de repelir a agressão armada da Rússia”. Como sempre no Donbass, Moscou nega qualquer envolvimento oficial no conflito, que define como uma guerra civil interna na Ucrânia. Por oito anos, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) enfatizou a regularidade das chegadas de armas da Rússia. A região separatista e pró-russa de Donetsk acusa Kiev de querer retomar a região e descreve a situação como “crítica” ao declarar uma “mobilização geral” com a região vizinha de Lugansk. Os monitores da OSCE testemunham hoje um “aumento dramático” nas violações do cessar-fogo: apenas na sexta-feira elas estavam prestes a acontecer. 900. O Centro Conjunto de Monitoramento e Coordenação do Cessar-Fogo (JCCC) registrou pelo menos 300 morteiros disparados contra a autoproclamada República de Donetsk.

Na capa EPA / SERVIÇO DE IMPRENSA DO MINISTÉRIO DA DEFESA RUSSO

Por outro lado, observadores de exercícios militares bielorrussos-russos – diz o serviço de imprensa do Ministério da Defesa em Minsk, também há representantes das forças armadas da Letônia e da Lituânia na Bielorrússia.

Diplomacia e a agenda de Munique

Enquanto isso, o Kremlin confirma que no domingo, 20 de fevereiro, o presidente russo manterá uma conversa telefônica com seu colega francês Emmanuel Macron. Até o Eliseu anunciou a reunião ontem, para – como explicamos – “evitar o pior” na Ucrânia. Macron também se reunirá hoje, sábado, 19 de fevereiro, com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Espera-se que este último participe em Munique hoje na conferência de segurança, mas retornará a Kiev naquele dia, explicou o gabinete presidencial ucraniano. Explicou que Zelensky realizará todas as reuniões programadas à margem da Conferência de Munique, da qual também participará o chanceler italiano. Luigi Di Maio: Aqui a posição de Kiev “deve ser suficientemente clara para que as questões relativas à Ucrânia com a Ucrânia sejam decididas”. Presidente ucraniano se reúne com primeiro-ministro britânico em Munique Boris JohnsonVice-presidente dos EUA Kamala Harris e o chanceler alemão Schulz.

Até os Estados Unidos em Mônaco

“O sistema de segurança na Europa está sob ameaça direta na Ucrânia”, disse a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, falando na Conferência de Segurança de Munique. O artigo 5º é sagrado. E “a segurança na Europa só pode ser garantida na região transatlântica”.

Se o objetivo do Kremlin é reduzir o número de OTAN em suas fronteiras, ele só terá mais OTAN. “Se quisesse dividir a Otan, não teria nada além de uma aliança mais unida”, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg. Tomaremos todas as medidas necessárias para proteger e defender todos os aliados”.

Schultz: “A diplomacia não falhará por nossa causa”

O chanceler alemão Olaf Schulz enfatizou na Conferência de Segurança de Munique: “Deixei claro em minha reunião com Putin que qualquer violação da soberania territorial da Ucrânia teria custos muito altos para a Rússia, política, financeira e economicamente”. Eu disse que a diplomacia não falhará por nossa causa.”

O chanceler alemão Olaf Schulz acrescenta que a adesão da Ucrânia à OTAN “não está na agenda e nunca estará”. Putin insiste nesse perigo e “devemos discutir abertamente os fatos”. O envio de tropas russas na fronteira é “completamente infundado”: “Não devemos ser ingênuos”, enfatizando a abertura a qualquer negociação com Moscou.

Johnson: “Putin pagará um preço alto por qualquer nova invasão”

“A mensagem que trago hoje à Conferência de Segurança de Munique é que os Aliados devem falar a uma só voz para tranquilizar o presidente Putin sobre o alto preço que ele pagará por qualquer nova invasão russa da Ucrânia”, escreveu o ex-presidente no Twitter. Ministro britânico, Boris Johnson, do avião que o levou para a Alemanha. Precisamos da solidariedade ocidental para evitar derramamento de sangue desnecessário. A diplomacia pode prevalecer.”

Von der Leyen: “O ataque custará à Rússia um futuro próspero”

O chefe da Comissão Europeia diz que uma intervenção militar na Ucrânia “pode ​​custar à Rússia um futuro próspero”. Ursula von der Leyenna Conferência de Segurança de Munique.

Rússia insiste

O embaixador russo em Washington, Anatoly Antonov, disse, segundo relatos da TASS, que a acusação do presidente dos EUA, Joe Biden, de a Rússia ser responsável pela escalada na Ucrânia é uma tentativa de “rebaixar” as exigências de segurança de Moscou. “Gostaria de chamar a atenção para as repetidas declarações da liderança russa de que não temos planos de agressão contra o povo irmão da Ucrânia. Em sua conta no Facebook, Antonov disse, segundo a TASS, que as alegações de que a Rússia é responsável pela escalada só podem ser tratadas como uma tentativa de pressionar e minimizar as garantias de segurança russas. “Os Estados Unidos continuam a alimentar a opinião pública com mentiras descaradas”, como o romance que “faz do nosso desejo de acolher os pacíficos habitantes de Donbass que temem por suas vidas um elemento de propaganda que justificaria uma ‘invasão iminente’ da Ucrânia. ” Para Antonov, é “um novo capítulo na campanha de desinformação contra a Rússia”.

Refugiados Donbass na Rússia

Enquanto isso, o primeiro trem com mais de mil refugiados de Donbass chegou à região russa de Rostov, na fronteira com a Ucrânia. Isso foi relatado pelas ferrovias do norte do Cáucaso, citando a Interfax. Do governador da região, Vasilij Golubev, chegou nestas horas um apelo a Putin com um pedido de assistência de emergência à região precisamente por causa do afluxo maciço de refugiados do Donbass, explica o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. De acordo com o que a agência escreve Nova. “Putin falou ao telefone com o ministro interino de Emergências, Alexander Choprian, e ordenou que ele viajasse com urgência para a região de Rostov”, disse Peskov. Sublinhou que serão instalados alojamentos, serão providenciadas refeições quentes e cuidados médicos. Os líderes das repúblicas populares de Donetsk e Luhansk, citando os supostos planos do exército ucraniano de invadir suas terras, anunciaram a evacuação da população na Rússia. O despejo que já começou começou com as crianças dos orfanatos da cidade.

e são quase 25 mil Pessoas que já deixaram a República Popular de Lugansk sozinha e outras 10 mil Eles se moverão em comboios organizados, de acordo com a TASS, o Ministro de Situações de Emergência da república separatista, Yevgeny Katsavalov.

Em Lugansk? “Tudo normal”

“Um contraste interessante com a mídia estatal russa mostrando uma fuga de Luhansk. Um jornalista do canal Dom, do lado controlado pela Ucrânia, em um posto de controle em Luhansk, conversa com um morador que conta como tudo parece normal lá, exceto que os caixas eletrônicos não têm dinheiro”, twittou o jornalista Glenn Cates.