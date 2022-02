Corona vírus hoje. Uma circular de saúde sobre a 4ª dose para pessoas com sistema imunológico enfraquecido está em andamento

9h29

29 prisões por revolta de 2020 na prisão de Melphi





Polícia Estadual Poder Eles solicitaram prisão preventiva na prisão contra 29 pessoas suspeitas de participar ativamente da revolta violenta na prisão de Melphi em 9 de março de 2020. Pelo Departamento de Administração Correcional para controlar uma emergência epidêmica COVID-19 .

Durante a revolta, os profissionais de saúde de plantão em Melphiton e vários agentes da polícia prisional foram sequestrados por cerca de 9 horas. Como parte do mesmo procedimento, uma medida cautelar foi emitida em setembro do ano passado contra 11 detidos que não apelaram ao Supremo Tribunal e foram enforcados após a rejeição do Supremo Tribunal e notificações inadmissíveis. Dos recursos propostos, Cassação.

As investigações coordenadas pela Direcção Distrital Antimáfia de Bodenza, através da reconstrução cuidadosa e meticulosa de todas as fases da luta, permitiram identificar as identidades de todos os presos sem prejuízo da presunção de inocência. Acredita-se que os profissionais de saúde servindo em Melbourne e vários agentes da polícia penitenciária estiveram envolvidos em várias atividades durante o motim, que durou cerca de nove horas.

Graças à intervenção imediata dos funcionários da segurança pública e ao equipamento das agências de aplicação da lei para se unirem no local, bem como graças aos esforços da polícia penitenciária de Melphi, a libertação dos reféns foi alcançada. Os defensores de seu caso têm trabalhado para tornar a transcrição real desta declaração disponível online. A presença de pessoas especializadas na investigação antimáfia da polícia estadual permitiu que a polícia penitenciária do Presídio de Melphy chegasse a uma conclusão imediata dos fatos e recebesse uma série já durante a noite. Como resultado de uma investigação mais aprofundada, a Direcção Distrital de Antissemitismo e Circunstâncias da Máfia que levou à luta contra os crimes de sequestro para fins destrutivos, cuja acusação já foi apresentada a um juiz. Poder de audição preliminar.

As execuções foram realizadas nas províncias de Botanza, Barry, Crotone, Reggio Calabria, Nápoles, Perugia, Livorno, L’Aquila, Oristano, Guiné, Cadenzaro, Aguirre, Palermo, Udin, Siracusa e Cadonia. A operação foi realizada pelo Esquadrão Móvel Bodenza em coordenação com o Serviço Central de Operações da Polícia Estadual e com o apoio e cooperação das delegacias prisionais.