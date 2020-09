Neste último domingo, 06/09, na Marina BH, Bairro do Marará em Barcelos, a Coligação MDB, PT, PSL, PSD, DEM, PODEMOS E REPUBLICANOS e aliados, realizaram a Convenção da pré-candidatura a reeleição do Prefeito de Barcelos AM, Edson Mendes, tendo como pré-candidata a vice a professora França Moreira e dos 80 pré-candidatos a vereadores e vereadoras do município.

Lideranças políticas da cidade e da região, como o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos), o deputado estadual Sinésio Campos (PT) e vereadores do município, participaram do ato, em demonstração da força do grupo. Mesmo com a presença maciça da população que compareceram a convenção, todos os protocolos de Saúde foram seguidos.

Escolhida como o pré-candidata a vice, a professora França Moreira, ressaltou que a decisão foi tomada para ajudar a dar prosseguimento ao bom trabalho que o Prefeito vem fazendo por Barcelos. “Estamos juntos para continuarmos a administração da cidade de forma séria, competente e com amor pelas pessoas”, pontuou. “O prefeito Edson Mendes faz uma gestão maravilhosa. Organizou a cidade e fez um bom trabalho a frente da Prefeitura, estou aqui para ajuda-lo a continuar. Que façamos uma campanha limpa, sem ataques pessoais, respeitando a oposição, tratando-os como adversários políticos e não como inimigos". Finalizou a Profa. França.

O prefeito Edson Mendes reafirmou e relacionou a ao povo presente todas as ações que recolocaram a cidade no caminho do desenvolvimento precisam continuar “Barcelos não é mais aquela cidade abandonada e cheia de dívidas, começamos a escrever um novo capítulo, as obras estão por toda cidade e ainda terá muito mais, como por exemplo a sonhada Orla, Porto da cidade de Barcelos, Unidades Básicas de Saúde, infraestrutura no interior, atenção básica de saúde com 9 médicos, 14 enfermeiros e outros profissionais, calendários de pagamento, FUNDEB, Cultura e Turismo e melhorias em diversos outros setores. Nosso plano de governo será para dar continuidade ao trabalho de forma factível e, fundamentalmente, voltado para o povo” afirmou, o prefeito Edson Mendes.

Presidente do Podemos no Amazonas, o deputado Wilker Barreto elogiou a gestão do atual prefeito e afirmou seu incondicional apoio e do partido. “Quando eu vejo um prefeito responsável, que destina cada centavo dos recursos para com o seu povo, vejo um semblante de quem quer o bem. O povo de Barcelos gosta da sua cidade e não quer mais saber do passado escuro. E acreditem, preparados para fazer a boa política e fortalecer o partido em Barcelos junto ao Edson”, disse o parlamentar.

CONFIRA AS FOTOS: