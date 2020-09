Foi dada a largada para a disputa eleitoral em busca do substituto do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB). Muitos partidos deixaram para a última hora a definição das chapas e tiveram que correr pois o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), escolheu para esta quarta-feira (16/09) o fim do prazo para realização das convenções partidárias.

Entre muitas articulações e costura de alianças foram definidos 11 pré-candidatos que são: Chico Preto (DC), Marcelo Amil (PCdoB), José Ricardo (PT), David Almeida (Avante), Capitão Alberto Neto (Republicanos), Romeiro Reis (Novo), Gilberto Vasconcelos (PSTU), Coronel Alfredo Menezes (Patriotas), Amazonino Mendes (Podemos), Ricardo Nicolau (PSD) e Alfredo Nascimento (PL).

Cotado para entrar na lista o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto (PRTB), desistiu de sua pré-candidatura a prefeito de Manaus nesta quarta-feira (16) e anunciou apoio a David Almeida. Recentemente os dois testaram positivo para a Covid-19 e estão em tratamento.

Definições e vices

Com discurso ferrenho de direita e contra a velha política, o vereador Chico Preto, foi o primeiro a oficializar no dia 1º de setembro sua pré-candidatura a prefeito tento como vice o tenente-coronel Augusto Cézar.

No dia 6 de setembro, o nome do advogado Marcelo Amil foi oficializado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) como candidato à Prefeitura de Manaus e a professora Dora Brasil como sua vice na chapa. A sigla comunista presidida no Amazonas por Eron Bezerra, optou por seguir sozinha nessas eleições.

O Partido Avante realizou sua convenção no dia 10 se setembro e oficializou a candidatura de David Almeida e Marcos Rotta (DEM) como vice. Essa é a primeira vez que o político disputa a prefeitura de Manaus mas Rotta é o atual vice prefeito da cidade.

A candidatura de José Ricardo Wendling e da assistente social Marklize Siqueira (PSOL), a vice foi lançada no dia 13 de setembro e contou com vídeos de apoio enviadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidente do partido Gleisi Hoffmann. Reforçada por um leque de quatro partidos de esquerda – PT, Psol, Rede e PCB –, o bloco de esquerda defenderá uma proposta para a cidade que “mude esse quadro de abandono de Manaus”.

Alberto Neto apresentou o empresário Orsine Júnior (PMN) como seu vice durante convenção do Republicanos, na noite dessa terça-feira (15/09). A candidatura dele recebe apoio do PTB que integra a base do governo Wilson Lima na Aleam.

Nesta quarta-feira (16), prazo final das convenções, alguns partidos definiram seus candidatos. O Patriota oficializou a candidatura do Coronel Menezes juntamento com delegado Rafael Costa e Silva, lançado como vice. O Podemos oficializou a candidatura do ex-governador Amazonino Mendes tendo como vice o deputado estadual Wilker Barreto (Podemos) e o Partido Liberal (PL) lançou o ex-deputado Federal Alfredo Nascimento e Conceição Sampaio (PSDB) como sua vice.

Os presidentes do Diretórios Municipais do Partido Social Democrático (PSD), deputado estadual Ricardo Nicolau, e do Progressistas (PP), Dr. George Lins, também foram oficializados, na noite desta quarta-feira (16).

Próximos passos

Em 26 de setembro inicia o prazo para registro das candidaturas e também para que a Justiça Eleitoral convoque partidos e representação das emissoras de rádio e TV para elaborarem plano de mídia. Passando essa data começa a propaganda eleitoral.

No dia 27 de outubro os partidos políticos, coligações e candidatos devem divulgar relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (Fundo Eleitoral), os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

O primeiro turno do pleito está marcado para o dia 15 de novembro e o segundo para 29 de novembro.