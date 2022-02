Como terminaria um amigo brilhante: prévias do episódio final

Agora chegamos ao fim terceira temporada De uma fantasia de sucesso Rai1 O Amigo Brilhante. Vamos descobrir como isso vai acabar.

Hoje à noite vai ao ar o penúltimo episódio enquanto fecha no próximo domingo, 27 de fevereiro, nesta temporada.

No primeiro episódio intitulado “I’m Still You”, será descoberto que o casamento de Elena está em uma grave crise e ainda está fazendo água por todos os lados.

A relação entre as mulheres acabar Já não é tão poético quanto antes: Elena se sente pressionada e, sobretudo, trata o marido como um escravo que parece não entender o sofrimento da esposa.

A mudança virá quando Nino Sarator aparecer um dia na porta da casa de Airota.

Petro e Nino Uma amizade será estabelecida: os dois serão incumbidos de se reencontrarem o mais breve possível e Elena Estaremos ansiosos pelo próximo encontro deles.

Enquanto espera, a mulher decidirá começar a escrever novamente e trabalhará na composição de seu novo romance.

o cara Saratur vai dar a Elena reações ao manuscrito, apenas para descobrir que Pietro nunca havia lido o romance. Neste ponto, Nino será hostil a Pietro, ainda que de forma velada e evasiva.

Bem, não demorará muito para que Pietro reaja: as prévias desta tarefa final do romance revelam que o marido de Elena reagirá aos ataques passivo-agressivos de Nino.

No entanto, o comportamento de Pietro só vai alimentar ainda mais as suspeitas de Elena sobre seu marido e seu casamento, e isso começa de forma ainda mais severa devido à situação que surgiu com Nino Sarator, em sua vida.