Como está Linda de Mol agora? “Isso realmente passa por nós.”

Depois que seu marido, Jeron Ritterbergen, 50, se envolveu no escândalo “Voz da Holanda”, ambos desapareceram do radar pouco depois. Rietbergen está agora em reabilitação na América por seu vício em sexo. Diz-se que De Mol está em Portugal, na villa do seu irmão John em Vale do Lobo.

O editor-chefe do Privé Evert Sankrediets deu algumas atualizações sobre o status e o futuro do apresentador: “Sabemos que as coisas não estão indo bem e provavelmente em Portugal. No final do mês, você estará de volta para um encontro com o código postal Loterij Miljoenenjacht” (Programa fornecido pela editora Linda) E a administração está lá. Ele vai discutir seu futuro na televisão com isso, ele diz sobre os planos de De Mol. “Ouvi de boas fontes que esta reunião será decisiva.” De acordo com De Mol, ele não estará pronto para se apresentar novamente antes do verão: “Se virmos Linda novamente, não será antes do verão. Ele está realmente passando por isso.”