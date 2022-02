Como defender economias perigosas

Precisávamos da guerra apenas para complicar essa difícil saída da pandemia de Covid. Este é um sentimento poderoso que se espalha entre as pessoas, mas também entre os internos.

Agora parece que uma saída do Covid está próxima e os italianos estão se preparando para respirar aliviados com os rumores de uma recuperação iminente. Mas agora ninguém está falando em recuperação e a única questão é a inflação. Confesercenti teme que a porcentagem possa chegar a 6%. O que poderia levar a uma redução no consumo de 4 bilhões.

Enquanto isso, as commodities estão acelerando e o poder de compra da moeda está diminuindo dia a dia. Um cenário verdadeiramente sombrio que ninguém teria imaginado apenas alguns meses atrás. A crise em curso na Ucrânia fez o resto. Commodities sobem mais Os italianos se perguntam como proteger suas economias da inflação cada vez maior. A escolha preferida dos italianos são os títulos de poupança postal.

Títulos remunerados, mas não apenas

Estes são produtos simples de se inscrever e entender, o dinheiro é protegido pelo estado E embora os benefícios não sejam muito altos, eles ainda permitem alguma defesa contra a inflação. É definitivamente melhor evitar instrumentos complexos com alta volatilidade, como Bitcoin e criptomoedas. Até alguns meses atrás, os Bitcoins eram recomendados como um potencial ativo seguro em caso de inflação, mas hoje ninguém mais fala sobre eles nesses termos. A razão é simples: durante meses eles começaram a perder a cor justamente por ocasião do ataque ucraniano e, em vez de aumentar como o ouro, desmoronaram ainda mais.

Outras ferramentas úteis e perigosas

Os títulos indexados à inflação podem ser uma boa ferramenta. Os títulos indexados à inflação são emitidos por diferentes estados e oferecem juros proporcionais à inflação medida naquele estado, então é definitivamente uma ferramenta para assistir. Mas as associações de defesa do consumidor alertam. Bancos e instituições financeiras de diversos tipos neste período oferecem abrigo para investimentos de diversos tipos. Antes de assinar esse tipo de ferramenta, é preciso pensar bem.

Promessas impressionantes de interesses tolerantes à inflação não são necessariamente seguidas de fatos. Também é aconselhável evitar ferramentas que prevejam o aumento das commodities. É verdade que as matérias-primas estão aumentando, mas também é verdade que elas são altamente voláteis e esse tipo de especulação altamente complexa deve ser deixada para aqueles que já são competentes.