Comcast e ViacomCBS anunciaram aprovação regulatória completa para SkyShowtime

Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) e ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA) hoje que o SkyShowtime, o novo serviço de streaming criado por meio de sua joint venture, recebeu autorização regulatória completa e deve ser lançado em mais de 20 países europeus – uma audiência de 90 milhões de lares – nos países que chegam este ano .





Monty Sarhan, CEO do SkyShowtime comentou: “Estamos satisfeitos que o SkyShowtime tenha recebido todas as aprovações regulatórias necessárias e esteja pronto para oferecer este novo serviço de entretenimento exclusivo e atraente – com uma ampla variedade de alguns dos conteúdos mais importantes do mundo – para milhões de consumidores nesses países”.



Sarhan foi nomeado CEO da SkyShowtime no início deste ano. Como veterano da Comcast e da ViacomCBS, ele também trabalhou no serviço de televisão por assinatura EPIX por mais de uma década, alcançando, como vice-presidente executivo e gerente geral, distribuição nacional completa com operadoras de serviços de TV por assinatura multicanal, como MVPD, e lançando O EPIX é um serviço direto ao consumidor, levando a empresa a um período de pico de crescimento de receita e mais que o dobro do número de assinantes.

O SkyShowtime estará disponível nos seguintes países: Albânia, Andorra, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Finlândia, Kosovo, Macedônia do Norte, Montenegro, Noruega, Holanda, Polônia, Portugal, Romênia, República Tcheca, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia , Espanha, Suécia e Hungria.

A enorme oferta do SkyShowtime consistirá em 10.000 horas de conteúdo em todos os gêneros e públicos – peças, crianças e família, programas populares licenciados, filmes populares, programas locais, documentários/reportagens e muito mais.

Mais informações sobre o SkyShowtime, incluindo preços, serão anunciadas posteriormente.

CMCSA, VIAC – RI





Sobre o SkyShowtime



O SkyShowtime é um novo serviço de entretenimento em vídeo por assinatura que será lançado nos próximos meses deste ano.

Foi criado por uma joint venture entre a Comcast Corporation (NASDAQ: CMCSA) e a ViacomCBS Inc. (NASDAQ: VIAC, VIACA), que reúne recursos de ambas as empresas, expertise em serviços direto ao consumidor e o melhor em entretenimento, filmes e séries originais do portfólio de marcas da NBCUniversal, Sky e ViacomCBS – NBCUniversal, Universal Pictures, Sky Studios, Peacock e Paramount + e SHOWTIME®Paramount Pictures e Nickelodeon.

O SkyShowtime estará disponível em mais de 20 países europeus – Albânia, Andorra, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Dinamarca, Finlândia, Kosovo, Macedônia do Norte, Montenegro, Noruega, Holanda, Polônia, Portugal, Romênia, República Tcheca, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Hungria – com uma audiência de 90 milhões de lares.

O texto original deste anúncio, escrito no idioma de origem, é a versão oficial original. As traduções são fornecidas apenas para conveniência do leitor e devem se referir ao texto original, que é o único texto legalmente válido.







Assista ao original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220202005336/ar/





Contato de mídia





Comcast





John Demming ([email protected])





Viacom CBS





Claudia Loda ([email protected])



Ashley Priest ([email protected])





céu





Stuart Mohinney ([email protected])





Contatos para investidores





Comcast





Marci Ryvicker ([email protected])





Viacom CBS





Anthony DiClemente ([email protected])



Link permanente: http://www.businesswire.com/news/home/20220202005336/it

PRESS RELEASE – Responsabilidade Editorial da Business Wire