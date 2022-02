Com Dipala e Morata de fora, Juventus e Rafael Leo são reforço fundamental

Esses serão dias importantes Juventus O futuro profissional dos jogadores deve ser determinado em junho. Destes, Palo está sozinho Dipala, Enquanto isso, está se recuperando de uma lesão muscular contra o Torino, então ele pode perder 10 dias de treinos e jogos. Isso significa que ele não poderá jogar contra o Villarreal na Liga dos Campeões, mas também não poderá jogar no campeonato e contra a Fiorentina na Copa da Itália. Ele pode voltar contra o Specia na liga no domingo, 6 de março, no Alliance Stadium, em Turim. Enquanto isso, a Argentina continua no centro da história Mercado de câmbio Para a história de sua extensão de contrato: O jogador quer um salário de 10 milhões de euros por temporada, em vez disso Agnelli não quer ultrapassar o bônus de 7 plus.

Álvaro é outro jogador que pode deixar a Juventus Morata, A Juventus emprestou cerca de 35 milhões de euros do Atlético de Madrid. O clube espanhol não conseguiu oferecer um desconto à Juventus, que queria gastar cerca de 20 milhões de euros. Portanto, existe o risco de Dipala e Morata deixarem a Juventus no final da temporada. Neste caso, a Juventus pode ser um reforço bem-vindo Rafael Leão, Num potencial tridente de ataque criado pelos portugueses, Vilahovic e Sisa. No entanto, o jogador estará perto de renovar seu contrato com o Milan.

Um jogador como Leo pode ser um grande reforço para Zhou

De acordo com os últimos rumores do mercado, a Juventus poderia apostar se Dipala e Morata saíssem Rafael Leão. O jogador português expira seu contrato em junho de 2024, mas pode estender seu contrato com o Milan até junho de 2026.

Portanto, a Juventus deve eventualmente considerar outro reforço para o setor melhorado. Claro que o português se integraria bem com Vlahovic e Sisa, pelo que poderia ser um reforço importante a nível técnico.

Na temporada passada melhorou muito na finalização do processo de pontuação, assim como sempre teve qualidades técnicas notáveis.

Até agora nesta temporada ele jogou em 22 jogos do campeonato e marcou 7 gols e deu 4 assistências decisivas para seus companheiros de equipe. Com isso precisamos somar 4 jogos, um gol e uma assistência na Liga dos Campeões e dois jogos com dois gols e uma assistência na Copa da Itália.

O resto é Mercado Juventus

Lá Juventus Além de Dipala e Morata, ele pode permitir a saída de outro jogador da divisão avançada. No último mercado de transferências de verão, o clube da Juventus adquiriu Moise Keane do Everton em junho de 2023 com obrigação de recompra. Mas o jogador não causou o impacto esperado e de acordo com os últimos rumores do mercado ele gosta do Paris Saint-Germain. Ele poderia retornar ao Everton e depois ser fuzilado nos Alpes.

Nesse caso, a Juventus poderia comprar o atacante do Sassuolo Giacomo Raspadri por cerca de 40 milhões de euros do clube Emilion.

