CIÊNCIA E TERRA, VEM DA UNICALL’INPUT PARA COMUNIDADES DE ENERGIA

para Filippo Filteri – Nos últimos dias, a Universidade da Calábria, juntamente com seu Departamento de Energia Mecânica e Engenharia de Gestão, apresentou um acordo de cooperação com dezesseis municípios da Calábria, juntos para enfrentar o grave problema da energia cara e avançar na transição energética caminho. Exploração dos recursos do NRP, uns bons 2,2 bilhões, destinados a financiar a criação de uma comunidade de energia renovável.

Uma presença dispersa em alguns meios de comunicação, mas nada mais.

No entanto, este é mais um sinal de como a relação entre ciência e território está crescendo, mas também para indicar o valor da universidade (neste caso a universidade) que se conecta e melhora o mundo ao seu redor, entre outras coisas, no terreno tal como o custo da energia e os aumentos que todos encontramos nas nossas contas de luz e gás.

O Departamento de Energia Mecânica e Engenharia de Gestão iniciou o processo de construção das primeiras comunidades de energia renovável na Calábria para ir além do objetivo de atender às necessidades energéticas das comunidades locais, reduzindo significativamente os custos para os cidadãos, empresas e autoridades locais.

Esta é uma iniciativa mais ampla que pretendemos desenvolver Cooperação solidária entre as comunidades locais, Para a produção total de energia também fornecida no exterior os limites das próprias sociedades.

Portanto, a comunidade de energia renovável, ao produzir energia além de suas próprias necessidades, pode gerar renda para a comunidade ao contribuir para a redução da geração a partir de fontes fósseis e a descarbonização do sistema energético.

O objetivo é dar à população local a oportunidade de passar de simples consumidores passivos de energia a verdadeiros exportadores de um recurso local como a preciosa energia solar, para gerar recursos econômicos para o desenvolvimento local e, ao mesmo tempo, contribuir decisivamente para a transição energética.

A Calábria produz atualmente 12.000 GWh/ano de energia a partir de usinas termelétricas convencionais (quase exclusivamente a gás) que, com exceção da parte para necessidades internas, se destinam à exportação para outras regiões (cerca de 10.500 GWh/ano) destinadas à exportação para fora a região.

Portanto, é uma grande contradição para uma região como a Calábria ser um importante produtor e fonte de energia de fontes fósseis apesar da preciosa “mina” de recursos renováveis ​​presentes em seu território. Recursos preciosos nesta perigosa situação energética, para a economia e sobretudo para satisfazer as necessidades básicas de muitas famílias em dificuldade.

Inverter a tendência deste fenômeno que vê a Calábria como um grande produtor e fonte de energia usando gás caro, para se tornar um grande produtor e fonte de energia renovável com a plena participação dos cidadãos e administrações locais.

«O objetivo do Departamento de Energia Mecânica e Engenharia de Gestão – diz o professor. Danielle Minniti, Chefe do Grupo de Pesquisa em Sistemas Elétricos de Energia – pretende contribuir com os municípios para apoiar os municípios na revolução energética/ambiental que, do ponto de vista energético, deve fazer da Calábria a Califórnia da Itália ».

Por isso, os municípios, a região e a universidade caminham sinergicamente com ferramentas inovadoras que colocam os cidadãos em primeiro lugar, neste importante combate à energia cara, e concretamente iniciam a fase de transição ambiental/energética, percebendo que a descarbonização é um problema. global, mas todos devem agir local, decisiva e efetivamente para reduzir os impactos humanos adversos no meio ambiente e no clima.

“É preciso agir agora, antes que seja tarde demais – acrescenta Minty – para evitar a passagem implacável do ponto sem volta. As instituições, e sobretudo as mais próximas dos cidadãos, como os municípios, poderão desempenhar um papel estratégico para ajudar a uma catástrofe planetária.” na Calábria O desafio está apenas começando e parece que as condições para dar uma contribuição real para a transição estão próximas. (E a)

Encontro no castelo sobre energias renováveis

“A Calábria – segundo o presidente Roberto Okiotto – é uma mina de energia e no passado foi muitas vezes produzida em benefício de grandes empresas nacionais e multinacionais com poucas vantagens para os calabreses. sabe usar os recursos em benefício dos cidadãos da Calábria antes de tudo, aproveitando as oportunidades que as grandes empresas podem oferecer. No entanto, no presente caso, não se trata de grandes empresas, mas de comunidades que também podem ser criadas a iniciativa de administrações locais inteligentes e clarividentes e que contarão com o apoio persuasivo e decisivo da região nesta actividade”. Uma declaração feita à margem da reunião de segunda-feira em Cittadella para apresentar a oportunidade das comunidades energéticas aos prefeitos: “A região da Calábria – como Okyoto observou – já está colocando as mãos em um plano de energia muito antigo e precisando de integração”.

A iniciativa contou com a presença de vários prefeitos e representantes das autoridades locais da Calábria. A reunião contou com a presença do Subsecretário de Estado do Ministério da Transformação Ambiental. Ellaria Fontanamembro do conselho regional responsável pela energia, Rosário Faro O deputado M5s Giuseppe Dipolito. “As comunidades de energia renovável – disse Occhioto – são usadas para produzir energia e vendê-la gratuitamente para que possamos intervir estruturalmente para resolver um problema que, neste período, atinge todo o país e a região não pode ser tratado simplesmente dando contribuições, aquelas são realmente benéficos para dar ao Estado por meio de leis O orçamento A região deve se preparar para tentar resolver o problema estruturalmente.”

A subsecretária de Transformação Ambiental Ilaria Fontana (M5S) disse: “Estamos enfrentando uma crise energética. Sexta-feira no Gabinete foi aprovada a portaria energética em que há o início de uma relação estrutural com o problema energético. Não é suficiente. Certamente nós precisamos de ferramentas estruturais que tocam em diferentes pontos em ângulo. 360 graus Economizamos 6 bilhões para o segundo trimestre, ou seja, de março a junho. Nós, como M5S, solicitamos um desvio orçamentário para resolver o problema de recursos, que é um problema objetivo, em O decreto de energia de sexta-feira, que ainda não foi publicado no Diário Oficial da União, é certamente um grande começo, mas ainda precisamos trabalhar na estruturação e no enfrentamento do problema. uma transição ecológica que é também uma transição social e moral, que ninguém deve ficar para trás, e – concluiu Fontana – que os mais vulneráveis ​​não podem pagar pelas Comunidades Energéticas, que estão no centro da transição ambiental, podem ser um meio e solução de longo prazo para enfrentar a crise energética que vivemos. Trata-se de uma ferramenta muito poderosa e essencial para o nosso momento de vida, mas também para enfrentar esta pandemia energética que nos assola. As comunidades de energia também fazem parte do NRP com um fundo que abrange municípios de até 5.000 habitantes, mas já existe um marco regulatório bem definido.”

O presidente Okyoto destacou como o governo investiu 10 bilhões mais outros 6-7: “Espero – disse o governador – que haja um déficit orçamentário para lidar com a emergência. Mas meu trabalho é pensar em soluções estruturais para nossa região”. (RCZ)