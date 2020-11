O deputado estadual Péricles Nascimento utilizou a tribuna, nesta terça-feira (3), para criticar o abandono de municípios do interior do Amazonas pelo governo do Estado. De acordo com o parlamentar, o que se tem visto é uma tentativa de tomar a autoria de obras e programas que sequer são de iniciativa do Executivo estadual, em vez de haver tomada de providências no sentido de melhorar a vida de quem mora no interior.

"O governo não consegue melhorar nem a comunicação entre as delegacias da capital amazonense, imagina ser autor do Amazônia Conectada, programa federal que tem feito a internet chegar a municípios do interior do nosso estado", afirmou Péricles, ao reforçar que, durante visita à cidades do Amazonas no último fim de semana, o que constatou foi abandono, seja pelo Estado ou, em alguns casos, pela prefeitura local.

Sem comunicação

Ao falar da comunicação necessária para o fortalecimento da segurança pública, o parlamentar considerou dados desanimadores sobre o compartilhamento de informações entre delegacias recebidos por ele durante ida ao município de Tabatinga (a 1.106 quilômetros de Manaus). O acesso de dados por meio de sistema integrado é defendido por Péricles desde o início do mandato como fundamental para o bom andamento e efetividade de investigações, transferências e prisões no estado.

"Desde que assumi o mandato, trago esse tema à tona. As delegacias não têm acesso a um banco de dados comum. Tabatinga é município de região de fronteira, área de atuação intensiva do tráfico de drogas. Se essa cidade ainda não tem acesso à informações que viabilizem trabalho de inteligência no combate à criminalidade, imagina a organização da segurança pública em outras localidades do Amazonas", ressaltou.

Péricles também citou as obras em andamento no aeroporto de Barcelos (a 399.82 quilômetros da capital), para ele, fundamentais para o avanço daquele município tanto em aspectos referentes à economia quanto ao turismo. "E mais uma vez que fique claro que essa mudança está sendo possível graças à emenda de um deputado federal e não do governo estadual. Barcelos, assim como todo o interior precisa de atenção. O prefeito de lá tem se esforçado, no entanto, falta reciprocidade de ações efetivas por parte da gestão do estado", continuou.