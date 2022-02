Chelsea 2-0 Lille: Liga dos Campeões 2-0 2021/2022. Pontuação final e comentários sobre a partida

Acabou o jogo, Chelsea 2, Lille 0.22:51

90′ + 6′ O segundo tempo terminou, Chelsea 2, Lille 0.22:51

90′ + 4′ Thiago Silva (Chelsea) sofre uma falta no seu meio-campo.22:50

90′ + 4′ Erro de Edon Zigrova (Lil).22:50

90′ + 1′ Uma tentativa fracassada. Gabriel Gudmundsson (Lille) finalização com o pé direito de fora da área após cobrança de escanteio.01:13

90′ + 1′ Esquina, Lil. Contra por Kai Havertz.01:18

90′ Handebol de N’Golo Kanté (Chelsea).22:46

90′ Uma tentativa fracassada. Mehmet Zaki Celik (Lil) com o pé direito no meio da grande área falha para a esquerda. Assistência de Jonathan Bamba com passe cruzado de lance de bola parada.01:11

89′ Erro de Saúl Ñíguez (Chelsea).22:45

89′ Hatem Ben Arfa (Lil) sofre uma falta na lateral direita.22:45

88′ Esquina do Chelsea. Contra ele, Mehmet Zeki Celik.01:09

87′ Hatem Ben Arfa (Lil) recebeu um cartão amarelo por cometer um erro grave.22:42

87′ Errado – Hatem Ben Arfa (noite).22:42

87′ Timo Werner (Chelsea) sofre uma falta no seu meio-campo.22:42

86′ Esquina, Lil. Contra: Saúl Ñíguez (Chelsea).01:18

86′ Bala rejeitada. Hatem Ben Arfa (Lil) chuta com o pé esquerdo de fora da área.01:06

86′ Esquina, Lil. contra Thiago Silva.01:05

83′ Ruben Loftus-Cheek (Chelsea) recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa.22:39

83′ Jonathan Bamba (Lille) sofre uma falta no seu meio-campo.22:39

83′ Falta de Ruben Loftus-Cheek (Chelsea).22:39

81′ Alternar, lilás. Edon Zigrova substitui Jonathan David.22:36

81′ Alternar, lilás. Hatem Ben Arfa substitui Renato Sanchez.22:36

80′ Troca, Chelsea. Malang Sar substitui Marcos Alonso.22:36

80′ Troca, Chelsea. Timo Werner substitui Christian Pulisic.22:36

76′ Alternar, lilás. Gabriel Gudmundsson substitui Thiago Diallo.22:32

73′ Esquina do Chelsea. Concedido por Sven Putman.00:50

71′ Tiro salvo. A cabeça de Sven Putman (Lil) é salva do meio da caixa no canto inferior direito. Assistência de Jonathan Bamba com um cruzamento.00:49

70′ Esquina, Lil. contra Andreas Christensen.00:49

70′ Bala rejeitada. Jonathan Bamba (Lille) chuta com o pé direito de fora da área. Assistência de Jonathan David.00:49

65′ Alternar, lilás. Burak Yilmaz substitui Amadou Onana.22:21

63′ Objetivos! Chelsea 2, Lille 0. Christian Pulisic (Chelsea) acerta o pé direito no centro da grande área ao canto inferior direito. Com a ajuda de N’Golo Kanté.00:49

62′ Uma tentativa fracassada. Mehmet Zaki Celik (Lil) remata com o pé esquerdo de fora da área, falha pela esquerda.00:49

62′ Jonathan Bamba (Lille) sofre uma falta na lateral esquerda.22:17

62′ Falha de Cesar Azpilicueta (Chelsea).22:17

60′ Troca, Chelsea. Saul Niguez substitui Hakim Ziyech devido a sua lesão.22:16

59′ Uma tentativa fracassada. Kai Havertz (Chelsea) finalização com o pé esquerdo de um ângulo dificil da esquerda.00:28

54′ Bala rejeitada. Finalização bloqueada, Marcos Alonso (Chelsea) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área.00:24

51′ Troca, Chelsea. Ruben Loftus-Cheek substitui Mateo Kovacic devido a uma lesão.22:10

51′ Christian Pulisic (Chelsea) sofre uma falta no seu meio-campo.22:06

51′ Culpa de Benjamin Andre (Lil).22:06

46′ Bala rejeitada. Hakim Ziyech (Chelsea) chuta com o pé esquerdo do lado direito da área. Assistência de Christian Pulisic.00:16

O segundo tempo começa com Chelsea 1 e Lille 0.23:13

45′ + 1′ O primeiro tempo terminou, Chelsea 1, Lille 0.22:16

42′ Falta de Marcos Alonso (Chelsea).21:41

42′ Benjamin Andre (Lille) sofre uma falta na lateral direita.21:41

40′ Uma tentativa fracassada. Renato Sanchez (Lille) finalização com o pé direito de fora da área. Com a ajuda de Thiago Dagalo.00:09

36′ Tiro salvo. Benjamin Andre (Lille) com o pé esquerdo de fora da grande área é defendido no canto inferior direito. Com a ajuda de Xeka verticalmente.00:05

34′ Falta de Mateo Kovacic (Chelsea).22:07

34′ Jonathan David (Lille) sofre uma falta no seu meio-campo.22:07

33′ Christian Pulisic (Chelsea) sofre uma falta no seu meio-campo.21:33

33′ Culpa de Benjamin Andre (Lil).21:33

33′ Marcos Alonso (Chelsea) sofre uma falta no seu meio-campo.21:32

33′ Falta de Renato Sanchez (Lille).21:32

28′ Falta de Antonio Rudiger (Chelsea).22:07

28′ Jonathan David (Lille) sofre uma falta no seu meio-campo.22:07

26′ Esquina do Chelsea. Contra ele está Benjamin André.23:53

26′ Bala rejeitada. Hakim Ziyech (Chelsea) chuta com o pé esquerdo do lado direito da área. Assistência de Antonio Rudiger.23:53

25′ Cesar Azpilicueta (Chelsea) sofre uma falta na lateral direita.21:28

25′ Falta de Jonathan Bamba (Lil).21:27

25′ Bala rejeitada. O remate de pé direito de Xeka (Lil) foi bloqueado de fora da área. Com a ajuda de Amadou Onana.23:50

21′ Falso – Hakim Ziyech (Chelsea).21:20

21′ Zika (Lille) sofre uma falta no seu meio-campo.21:20

18′ Tiro salvo. Marcos Alonso (Chelsea) Finalização defendida com o pé esquerdo do lado esquerdo da área no meio do gol. Com a ajuda de N’Golo Kanté.23:44

17′ Falta de Thiago Silva (Chelsea).21:16

17′ Jonathan David (Lille) sofre uma falta no campo adversário.21:18

15′ Uma tentativa fracassada. Amadou Onana (Lille) com o pé direito no meio da grande área falha pela direita. Assistência de Jonathan Bamba com um cruzamento.23:40

14′ Esquina, Lil. contra Marcos Alonso.23:40

13′ Uma tentativa fracassada. Jonathan David (Lille) Finalização com o pé esquerdo de fora da área. Com a ajuda de Xeka.23:37

12′ Bala rejeitada. Benjamin Andre (Lille) finalização com o pé direito do lado direito da área. Com a ajuda de Amadou Onana.23:35

12′ Bala rejeitada. Jonathan David (Lille) chuta com o pé direito do meio da grande área.01:34

12′ Bala rejeitada. José Fonte (Lille) finalização com o pé direito do meio da área.23:32

11′ Esquina, Lil. contra Antonio Rudiger.23:31

8′ Objetivos! Chelsea 1, Lille 0. Kai Havertz (Chelsea) de cabeça do meio da área no canto superior esquerdo. Hakim Ziyech o ajudou com um passe cruzado após cobrança de escanteio.23:28

7′ Esquina do Chelsea. Contra ele está Leo Jardim.23:27

7′ Tiro salvo. Kai Havertz (Chelsea) Finalização defendida com o pé esquerdo do lado direito da área. Assistência de Christian Pulisic.23:27

7′ Uma tentativa fracassada. Zika (Lille) chuta com o pé esquerdo de fora da grande área, falha pela esquerda após lance de bola parada.23:25

6′ Falha de Cesar Azpilicueta (Chelsea).21:05

6′ Jonathan Bamba (Lille) sofre uma falta na lateral esquerda.21:05

4′ Uma tentativa fracassada. Kai Havertz (Chelsea) finalização com o pé esquerdo de muito perto. Assistência de Cesar Azpilicueta com um cruzamento.23:23

A primeira metade começa.23:13

Escalações anunciadas e jogadores se preparando21:07