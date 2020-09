No período de 22 de setembro a 1º de outubro, o Governo do Amazonas, por meio da Comissão Permanente de Concursos (Copec) do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), realizará a inscrição de candidatos interessados em concorrer nos processos seletivos para diversos cursos. Serão ofertados cursos técnicos e especializações técnicas nas modalidades de ensino a distância (EaD) e presencial, para a capital e interior do estado.

Para concorrer a uma vaga, é imprescindível que o candidato se inscreva. As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br, da zero hora do dia 22 de setembro até as 16h do dia 1º de outubro deste ano, horário oficial de Manaus.

Poderão participar da seleção os candidatos que tiverem concluído o Ensino Médio. Para as especializações técnicas também é exigida formação técnica específica, de acordo com o curso pretendido. Quem estiver cursando outros cursos técnicos ou especializações técnicas de nível médio pelo Cetam não poderá fazer o processo seletivo.

O Cetam ofertará 18 vagas para cursos técnicos na capital, 64 vagas para especializações técnicas na capital, 637 vagas para cursos técnicos no interior, 128 vagas para especializações técnicas no interior, três vagas para curso técnico indígena, 200 vagas para cursos EaD, sendo 80 na capital e 120 no interior, e 400 vagas para especializações técnicas na modalidade de educação a distância, sendo 160 na capital e 240 no interior do Amazonas, cujas aulas serão iniciadas no primeiro semestre de 2021.

A relação dos cursos ofertados na capital e os municípios a serem contemplados, bem como demais informações sobre as inscrições, constam nos referidos editais, que se encontram disponíveis no endereço eletrônico www.concursoscopec.com.br, para consulta prévia dos interessados.