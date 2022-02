Carros elétricos queimam Felicity Ace

Carros elétricos e a queima do Felicity Ace, o navio afundou com 3.965 carros de luxo pertencentes ao Grupo Volkswagen a bordo: que papel desempenharam? Vaielétrico responde. Lembramos que suas dúvidas devem ser enviadas para [email protected]

Carros elétricos e a aposta… / “Por que eles estão falando sobre a falta de segurança dos veículos elétricos?”

“Quintoeu gostaria de te explicar Este artigo Ele apareceu no Tuttosport onde lemos: “O problema é muito sério Má segurança dos carros elétricos Em seguida, de volta ao centro de notícias. Como os fabricantes de automóveis continuam a anunciar que não são responsáveis ​​por… Incêndios de bateria em grande escala de carrosÉ mentira e lê-lo em um jornal nacional deixa cair os braços“. Lucas Botaz.

“QuintoEu os sigo diariamente com admiração e estou Feliz proprietário do EV. Mas hoje me deparei Neste artigo Que indiquei para você e que pode merecer seu aprofundamento. Isso para evitar o pânico clássico dos não especialistas ou desencadear o Comentários dos críticos para mobilidade elétrica“. Pierluigi.

Carros elétricos e a aposta… / Realidade e conclusão

Responder. Vamos resumir os fatos. O Felicity Ace, um navio mercante que transportava milhares de carros de luxo, foi destruído após um incêndio na costa Os Açores Portugueses. A bordo de uma carga de carros de marca Porsche, Audi, Bentley, Volkswagen, Alguns funcionam com eletricidade com baterias de íons de lítio. Aqui devemos começar a explicar por que foi dito Algo real e não verdadeiro. Na realidade: João Mendes Cabesas, O capitão do porto mais próximo da ilha faial declarado No Reuters baterias de carros elétricosMantenha o fogo vivoAdicionando isso para colocá-lo para baixo eram necessários equipamento especial. Isso é conhecido. As baterias de lítio são bem protegidas e raramente pegam fogo. No entanto, quando acontece de apagar as chamas, requer técnicas além do comum aviões de espuma Os bombeiros usam para incêndios “regulares”.

Mas não há veículos elétricos no Euroferry Olympia…

A coisa não está certa. Não há evidências de que as chamas foram emitidas por carros elétricos. lá Reuters Ele apenas dizNão está claro se as baterias foram o que levou ao incêndio … como o próprio capitão Kabekas disse que o fogo está se espalhando mais Perto dos tanques de combustível do navioEntão: será preciso uma pesquisa séria para determinar realmente a causa do incêndio. Mas um fato é certo: as estatísticas dizem que o risco de incêndio Nos carros elétricos é muito menos Comparado aos carros a combustível convencionais. Para dizer isso, uma série de estudos publicados não por fabricantes de automóveis interessados, mas por eles mesmos Bombeiro E de Companhias de seguros. Não há carros elétricos no dormitório Eurofire OlympiaEla foi devorada pelo fogo alguns dias atrás enquanto viajava de Igoumenitsa para Brindisi. Mas muitos caminhões a diesel…

