Caro Energia e Contas, Foi lançado um pacote de ajuda para empresas e famílias. Aqui está alguém que se beneficia com isso

Existem intervenções emergenciais e previstas no regime de decretos energéticos lançado pelo Conselho de Ministros, com medidas de interesse para empresas e famílias

Há intervenções de emergência, para arrefecer os custos de energia a curto prazo, e perspetivas para evitar outras crises como a em curso, no regime de decretos energéticos lançado pelo Gabinete na sexta-feira. Um pacote de medidas, no total de 8 bilhões de euros, amplia as já adotadas para combater o aumento das contas, alocar subsídios às cadeias produtivas e acelerar as energias renováveis. As medidas que dizem respeito a empresas e famílias, visando o alívio de uma situação, também têm repercussões na cadeia de abastecimento. Também entre eles está um fundo de 15 milhões para profissionais de saúde da família e saúde social que morreram de Covid. Aqui está em detalhes o que esperar e quem pode se beneficiar disso.

Caros Bills, Aumentos para empresas e famílias

A energia exorbitante é uma questão que preocupa todos os setores e a todos os níveis da sociedade, tanto ao nível do seu impacto na família, que pode agravar as condições de penúria, como sublinhou o ministro da Economia em conferência de imprensa na sexta-feira. Daniel Franco, “pode levar a um menor poder aquisitivo”, tanto para as empresas, reduzindo assim a “baixa competitividade”. Um grito de alarme também foi emitido pela cadeia de suprimentos, temendo que o poder exorbitante comprometa a estanqueidade do sistema. Uma estimativa recente da Confesercenti informa que “os custos de eletricidade e gás para famílias e pequenas empresas estão crescendo, respectivamente, +131% e +94% em relação ao mesmo período de 2021. Um aumento que – em termos reais – corresponde a um gasto adicional de 765 euros por ano para utilizadores locais. Para empresas, Os aumentos são ainda mais fortes: uma loja de produtos hortícolas pagará 4.371 euros em 2022, mais 1.754 euros do que em 2021; um cabeleireiro 8.108 euros, face a um aumento de 3.307 euros ano anterior; um bar 12.295 euros (+ 5.648 euros face a 2021) e um restaurante 26.160 euros, com despesas adicionais que se aproximam de mais 12.000 euros (+11780).

Das taxas do sistema ao imposto sobre o valor agregado do gás: aqui estão as intervenções do governo

Por parte do governo, houve muitas intervenções para desacelerar as contas caras e nos últimos meses foram desembolsados ​​mais de 11 bilhões de euros – 1,2 bilhão no terceiro trimestre de 2021, 3,5 bilhões no quarto trimestre de 2021 e 5,5 bilhões bilhão. mil milhões de milhões no primeiro trimestre de 2022. A última ordem cronológica é o chamado decreto energético lançado pelo Conselho de Ministros na sexta-feira e que circulou numa minuta, que prevê uma dotação total de 8 mil milhões de euros, dos quais 6 se destinam para empresas e famílias. Em detalhe, um primeiro pacote de medidas, cerca de três bilhões de dólares, está destinado à proibição Taxa do sistema até 30 de junhotaxas de cancelamento” aplicáveis ​​a utilizadores domésticos e utilizadores não domésticos de baixa tensão, para outras utilizações, com potência disponível até 16,5 kW e para utilizadores com potência disponível igual ou superior a 16,5 kW, também ligados a média e alta / muito alta voltagem ou para iluminação pública ou para carregar veículos elétricos em locais acessíveis ao público”. Em seguida, foi confirmada a redução de 5% do IVA. e taxas gerais do setor do gás, bem como das faturas emitidas para consumo estimado ou real nos meses de abril, maio e junho de 2022. Ao nível dos agregados familiares, Melhore a recompensa social Para famílias com ISEE de cerca de 8.000 euros ou 20.000 euros no caso de famílias numerosas, mas também para clientes que tenham empregados em estado grave de saúde. Além disso, “Para Empresas com alto consumo de energia que registou um aumento de custos superior a 30% face a 2019, é reconhecida uma contribuição excecional como compensação parcial dos custos mais elevados incorridos, sob a forma de crédito fiscal, equivalente a 20% dos custos incorridos com a componente energética já adquirida e usado no segundo trimestre de 2022” Empresas com alto consumo de gás natural “Uma contribuição excecional, sob a forma de crédito fiscal, igual a 15 por cento dos custos incorridos na compra do mesmo gás, consumido no primeiro trimestre, é reconhecida como compensação parcial pelos custos mais elevados incorridos na compra de gás natural 2022 para energia solar. para outros usos que não a energia termoelétrica”. Quanto às medidas de perspectiva, o decreto incluiu um programa de aceleração em sua introdução Recursos Renováveisem particular para células fotovoltaicas, com uma intervenção simplificadora para instalação em coberturas de edifícios públicos e privados e em áreas agrícolas e industriais.” E “no âmbito do apoio de cadeias de produçãoO decreto intervém em dois setores em particular que são afetados pelas grandes transformações em curso: automóveis e microprocessadores.

Ajuda líquida, aumentos para empresas ainda são grandes

O problema foi resolvido? Segundo o Mestre CGIA, não: “Estimamos para o primeiro semestre deste ano um aumento do custo das facturas de electricidade e gás em 44,8 mil milhões de euros, dos quais 15,4 para famílias e 29,4 para empresas” a Divisão de Pesquisa. “Se do valor total (44,8 bilhões) cancelarmos as medidas de mitigação aplicadas pela lei orçamentária de 2022 (3,8 bilhões), aquelas que foram introduzidas no decreto contra os aumentos dos preços da energia em 21 de janeiro passado (1,7 bilhão) e 5,5 mil milhões de dólares foram aprovados Ontem (o último montante, líquido de ajudas concedidas às regiões e autarquias), o custo adicional a pagar continua a ser de 33,8 mil milhões de euros: 8,9 nas costas das famílias e 24,9 nas costas das empresas”. Por outro lado, “os aumentos das taxas de faturamento são tão significativos que o saldo a pagar continua alto. Por isso, segundo o Gabinete de Estudos do CGIA”, o governo deve ser mais consistente, como muitos outros países têm feito. europeus. A Espanha e a França, por exemplo, impuseram tetos aos aumentos de contas por um período temporário. Por outro lado, a Polónia, Portugal, Grécia e Estónia também introduziram descontos, cancelamento total das tarifas de rede, adiando aumentos ao longo do tempo ou colocando-os à custa do orçamento do Estado.

Trabalhadores de Saúde Vítimas do Fundo Covid-19

De qualquer forma, além das medidas energéticas, o decreto prevê uma dotação para as províncias – cerca de 400 milhões de euros – nomeadamente para fazer face aos elevados custos relacionados com a crise pandémica, outros 250 milhões para medicamentos antivirais e um fundo de 15 milhões pela saúde da família e dos profissionais de saúde social que faleceram por covid. “Agradecemos ao Governo a sensibilidade que tem demonstrado para apoiar a iniciativa que dá vida a um fundo de 15 milhões de euros para apoiar as famílias dos profissionais de saúde que morreram de Covid-19”, comentou. Andrea MandeliPresidente Fovey. “Um justo e adequado reconhecimento do valor do ativismo dos profissionais de saúde, colegas e amigos que colocam as suas vidas ao serviço da proteção da saúde dos cidadãos nesta fase delicada e trágica da pandemia. Seu compromisso e dedicação à profissão pela saúde pública e sua memória permanecerão na memória das fileiras profissionais”.

