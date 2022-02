Bronze para Lollobrigida, sua segunda medalha

Snowboarder romeno ainda sobe ao pódio após medalha de prata nos 3.000m: fecha atrás de Schouten e Blonden na largada de patinação de velocidade em massa

Francesca Lollobrigida Ele ganhou uma medalha de bronze na largada de patinação de velocidade em massa. No penúltimo dia dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022, a patinadora de velocidade de Frascati conseguiu subir ao pódio pela segunda vez nesta edição. Depois da prata nos 3000m, aliás, a final do bloco de patinação de velocidade lhe dá o terceiro lugar atrás Irene Scott E a Ivani Loiro.

As Olimpíadas Magníficas de Francesca Lollobrigida. A partida final para a largada em massa da patinação de velocidade, que encerra o programa desta versão olímpica em relação à patinação artística, acontece de acordo com o cenário: ouro para a holandesa Erin Schouten, prata para a canadense Evanni Blondin e bronze para a azul . Eles eram os três favoritos, exatamente nessa ordem. O patinador Frascati arriscou bater na penúltima curva devido ao contato com o japonês Sato. Lá perdi contato com Schouten e Blonden, que lutaram pela vitória: o representante da Holanda foi claramente superior e venceu a corrida por pouco.

Muito ruim para esse episódio no final, mas Schouten ainda era difícil de vencer. Nada mal: o bronze vem depois da prata na prova de 3.000m alguns dias atrás. Para Lollobrigida, essa é a melhor maneira de ver qual será seu papel como porta-bandeira da Itália amanhã na cerimônia de encerramento dos Jogos de Inverno. O terceiro ouro de Erin Schuten em Pequim 2022 depois dos 3.000 e 5.000 metros.