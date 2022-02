Bonetti e Cattaneo inauguram o 686º ano letivo (foto)

4′ de leitura

Obrigado por transformar dificuldades e obstáculos em novas oportunidades de trabalho e energia. Assim resumiu a mensagem do Presidente da Unicam, Professor Claudio Petinari, durante seu discurso de abertura do 686º ano letivo da Universidade de Camerti, que aconteceu esta manhã no Centro Bento XIII, com presença civil, política, religiosa e militar. as autoridades. , seja em existência ou em relação a.

Na videoconferência, a convidada mais esperada, Ministra da Igualdade de Oportunidades e da Família Elena Bonetti, realizada em Roma pelo Gabinete convocado pelo Presidente Mario Draghi no último minuto às 11 horas.

O Reitor da Universidade que agradeceu a todos pelo combate ao vírus, pelo Coordenador da Unicam CovidTeam Professor Francesco Amenta, afirmou o seu empenho em vacinar os docentes e não docentes, e os próprios alunos pela vontade de continuar os seus estudos presenciais.

Em sua mensagem em vídeo, Elena Bonetti enfatizou que as universidades são “um baluarte para o futuro em que as mulheres devem ter um papel igual nas disciplinas científicas”. A Itália está em um bom estágio nesta área com 15 em 18 mulheres, enquanto a estatística geral é de 1 em 30 mulheres.

Em vez disso, seu discurso foi feito na presença de outra ilustre convidada como a senadora e ex-cientista (farmacóloga-bióloga) Elena Cattaneo, que afirmou que a ciência não tem gênero e trouxe alguns dados e exemplos de mulheres que trabalham como pesquisadoras e cientistas, marcadas e fez história. Entre eles estão dois exemplos: o de Rita Levi-Montalcini e o de Catalin Kariko, bioquímica húngara que vinculou seu nome à corrida por vacinas contra a COVID-19, usando o método de RNA mensageiro. A cientista, que agora é vice-presidente da BioNTech e professora da Universidade da Pensilvânia, dedicou sua vida como pesquisadora desenvolvendo terapia genética baseada em mRNA, primeiro à luta contra o HIV e, neste caso, contra a pandemia de COVID-19. A senadora Elena Cattaneo disse que o desafio mais importante é lembrar e lembrar que o pesquisador não está estudando apenas para si, mas para os outros, em um esforço para conectar as universidades com os cidadãos.

O tema de hoje “A Oportunidade da Ciência” foi o leitmotiv da abertura deste ano da Unicam, que foi aberta com uma intervenção em videoconferência do novo Presidente da Crui e Reitor da Universidade Politécnica de Milão Professor. Ferruccio permanece. “Camerino é uma universidade histórica, que de 1300 até hoje conseguiu explicar seu tempo – e Resta destacou – mantendo uma história de inovação e mudança. Ela conseguiu crescer com a mudança, um desenvolvimento que deve ser interpretado como o crescimento da pessoa. Um título ditado pelo otimismo e um exemplo de crescimento da Itália Terminamos o ano passado positivamente como Itália com saldos econômicos positivos, mas o desafio futuro é a inovação tecnológica para apoiar as empresas e o futuro das famílias.”

“Acho importante ter em mente – como a ciência nos dá elementos importantes e essenciais para enfrentar o futuro”, disse Claudio Pettinari. Petinari que então destacou projetos futuros, incluindo um novo centro de pesquisa construído com recursos para reconstrução. “Estamos trabalhando para definir o projeto – disse o presidente da Unicam – tanto para a reconstrução dos prédios, mas também para o aspecto psicológico das pessoas.”

O reitor da universidade também se referiu aos investimentos que têm sido feitos e que precisam ser feitos, como o apoio aos 30 alunos que praticam esportes, lembrando a satisfação que lhe foi dada pelo rápido meio-fundista Ahmed Abdel Wahed nas Olimpíadas , e a construção de um terceiro ginásio. , as dez bolsas de estudo para apoiar estudantes afegãos e em geral mais recursos e investimentos em estudantes e instalações em geral.

Durante a abertura, o gerente geral da Unicam dott. Andrea Brasci, representando os alunos, Yari Verone e Irene Pisani pela equipe técnica e administrativa, e Stefania Selvi pela professora e pesquisadora. O Comissário Extraordinário para a Reconstrução, Giovanni Legigni, também foi convidado.