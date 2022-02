Bombas meteorológicas são esperadas da Rússia no fim de semana. Mau tempo e neve ILMETEO.it

Aviso oficial de emergência meteorológica: bomba meteorológica esperada da Rússia no fim de semana. Mau tempo e neve

A bomba meteorológica da Rússia no fim de semana já foi renomeada Carnival Hurricane Para Bomba meteorológica Significa que somos um fenômeno climático Arrependimentos As condições atmosféricas severas pré-existentes são rápidas e severas, eventos frequentemente visíveis e prolongados são grandes e não localizados.

Já renomeado furacão de carnavalMau tempo já está ocorrendo no Mediterrâneo Sexta 25 e Sábado 26 fevereiro Pelo trabalho, primeiro Correntes de mineração do Ártico Inicialmente desce do norte e atravessa os Alpes, como de costume, tanto Vale do RhonA violência provoca Mistral, tanto Portão BoraMuitas vezes pelo planalto do Carso, e muitas vezes, de dolorosas indefesas e depois Massas de ar de descendência Báltico-Rússia.

Imediatamente, uma depressão barométrica circula entre o Golfo de Gênova e o Mar Tirreno. Estruturas ruins para nossa península Dentro disso, o vento da tempestade irá girar na direção oposta. Rússia E uma bomba chamada bomba meteorológica será criada.

Imediatamente ventos frios soprarão em direção aos olhos do furacão e chuvas fortes sobre o nordeste e a Toscana tomará a forma de neve entre a Birmânia e Bolonha, e às vezes até no Vêneto, até as planícies da Emilia.

Dentro Fim de semanaEntre Sábado, 27 de fevereiro e domingo, 28 de fevereiro, Mau tempo será intenso em todas as regiões, afetando diretamente as regiões centro-sul e nordeste Ativo rotativo de longa duração e potente.