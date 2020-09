O presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem partido), criticou nesta terça-feira (29), a fala do prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), que solicitava do Governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), um pedido de ‘lockdown’- fechamento total do comércio em Manaus.

“A gente vê agora absurdos, o prefeito lá de Manaus falou que está esperando uma sugestão do governador para decretar lockdown. Ô cara essa política acabou, eu falei lá embaixo que tá errada essa política. Tá tudo dando certo o que eu falei, não tenho bola de cristal não mas um pouco de raciocínio, um pouco de estudo e coragem para decidir”, disparou Bolsonaro.

“Ser governador, prefeito não é sentar e deixar a banda passar”, finalizou o presidente.

Diante do aumento no número de casos de Covid-19 e, ao mesmo tempo, na demanda por sepultamentos, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, propôs decretar lockdown na capital, por um período mínimo de duas semanas. A declaração foi dada na segunda-feira, 28/9, como alternativa para conter o avanço do novo coronavírus e uma possível segunda onda de casos.

Segundo Virgílio, o município não detém força policial para fazer valer as medidas e, por isso, sugeriu uma parceria com o governo do Estado. “Propus ao governador que façamos juntos. Pode parecer desagradável, mas estou preocupado em salvar vidas. Sou a favor do lockdown por entender que isso pode, realmente, acabar de vez com essa ameaça de segunda onda, que seria catastrófica”, defendeu.