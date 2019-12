Bolsonaro chega a Manaus para participar de culto evangélico e feira do Pólo Industrial

Em visita à Manaus, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acompanhado da primeira-dama Michele Bolsonaro participa de um culto na noite desta terça-feira, 26/11, no Auditório da Igreja Canaã. O segundo compromisso é na quarta-feira, 27/11, na abertura da primeira edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus (FesPIM), voltada aos empresários da região.

De acordo com a agenda presidencial, no Palácio do Planalto, o Culto de Gratidão a Deus pela vida do Senhor Presidente está previsto para acontecer das 19h às 21h, na avenida Rodrigo Otávio, no bairro Japiim, zona sul.

Culto

Bolsonaro adiantou a viagem à Manaus para participar deste compromisso evangélico a convite do deputado federal Silas Câmara (PRB), presidente da bancada evangélica, no Congresso Nacional.

Ontem, segunda-feira, 25/11, o vereador Amauri Colares falou no plenário da Câmara Municipal de Manaus (CMM) sobre a presença do presidente Bolsonaro no culto desta terça no Centro de Convenções Canaã e estendeu o convite.

“É aberto ao público, mas, devido a questão da segurança em alguns lugares (a presença) será limitada. O templo de baixo será aberto para todos que quiserem participar. Então os demais vereadores estão convidados a participar”, informou o parlamentar.

Fespim

No dia seguinte, o presidente Bolsonaro tem compromisso às 10h, na abertura da FesPIM, no Studio 5 Centro de Convenções, na Avenida Rodrigo Otávio, Distrito Industrial I. Ele participa da feira à convite do superintendente da Suframa, coronel Alfredo Menezes. O evento é uma realização entre Suframa e o Instituto Piatam.

A feira quer mostrar o potencial sustentável do Polo Industrial de Manaus na geração de emprego e renda e os impactos positivos dessas atividades para a preservação da floresta e geração de tributos para o Brasil.

O Polo Industrial de Manaus (PIM) é o principal pilar da preservação ambiental do Amazonas, conservando 96% da floresta amazônica, além de manutenção de aproximadamente 86 mil empregos diretos.

A programação inclui palestras, fam trip voltada a potenciais investidores, com realização de visitas a fábricas do Polo, e press trip para jornalistas nacionais e internacionais. Cerca de 130 estandes estarão montados no evento estrutura feita com materiais reutilizados.

A FesPIM vai até o dia 29 de novembro e contará com a participação de palestrantes renomados da área de sustentabilidade.

Agenda

De Manaus, o presidente embarca para o Estado do Pará. Bolsonaro vai à cidade de Vitória do Xingu, para participar da solenidade de inauguração da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.