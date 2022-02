Bolsa de Valores italiana, comentando a sessão de hoje (24 de fevereiro de 2022)

Os ventos da guerra entre a Rússia e a Ucrânia pesavam muito. Foco nos estoques do setor petrolífero depois que o preço do petróleo bruto em Nova York atingiu US$ 100 o barril.

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Acelere para o lado negativo, após a notícia de um ataque russo a algumas cidades da Ucrânia. Bolsa de valores do velho continente diminui na faixa de 4-5%. Do ponto de vista técnico, Filippo Dejudovic – Chief Market Strategist da IG Italia – Não vê positivamente a quebra de 25.000 pontos do índice FTSEMibE não se exclui que, caso o índice retorne abaixo desse limite, possam ser criadas condições para novas quedas, com metas em 24.850 e 24.500. Segundo o estrategista, as medidas que a comunidade internacional tomar contra a Rússia determinarão o cenário do próximos dias. Filippo Dejudovic acredita que uma escalada do conflito, com sanções muito severas e a suposta exclusão da Rússia do sistema internacional de pagamentos SWIFT, prejudicaria muito o mercado de ações e o setor bancário italianos, razão pela qual a Itália é a mais morna em relação a qualquer um deles . Penalidades. O estrategista concluiu que “nos mercados, só podemos nos considerar em um ambiente de recuperação se ultrapassarmos 26 mil pontos, mas no momento estamos diante de um forte cenário baixista”.

é 12,50 FTSEMib Caiu 4,62% ​​para 24.756 pontos, depois de ter oscilado entre 24.593 pontos no mínimo e 25.545 pontos no máximo. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram A queda foi de 4,61%. Também sinal de menos para chapéu médio FTSE Italia (-4,4%) e para A estrela do FTSE Italia (-4,01%).

O Bitcoin Foi devolvido para $ 35.500 (pouco mais de € 31.500).

O BTP-Bund spread Cheguei a 175 pontos.

EU ‘euro Caiu para US$ 1.115.

Foco em ações do setor de petróleoDepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em abril de 2022) atingiu US$ 100 por barril.

Alta volatilidade forte Saipem (-0,42% até 0,9978€)depois de espalhar Resultados Financeiros Preliminares para 2021. A empresa informou que o quarto trimestre impactou significativamente os resultados, que reportaram um lucro operacional consolidado negativo de 901 milhões de euros, excluindo o impacto negativo de 1,02 bilhão de euros, resultante do aumento das dificuldades. processar. A alta administração da Saipem também forneceu as diretrizes para a revisão do Plano Estratégico 2022-2025.

Em uma área positiva também Onde você está (+1,97% para 13,69€).

Ações ruins no setor bancário. UniCredit Ele perde 10,7% para 12.514 euros, enquanto Intesa São Paulo rende 0,94%. Banco BPM Suspensão devido à diminuição excessiva (redução teórica de -7,7%)

Pirelli Queda acentuada (-9,77% 5,1 euros)depois de espalhar Resultados Financeiros Preliminares para 2021O ano terminou com crescimento nos indicadores econômicos mais importantes. Com base nos números obtidos no ano passado, a administração da Pirelli apresentou metas fiscais para 2022, ano que será marcado pelo crescimento econômico sustentável, ainda que em um cenário que apresente elementos de volatilidade. Enquanto isso, a Pirelli anunciou que recebeu uma classificação de “grau de investimento” da S&P Global e da Fitch.

Campari Limita os danos (-0,58% a € 9,24)Após a severa correção que sofreu na sessão anterior.

Definitivamente um dia ruim também Buzzi Unicem (-9,42% para 16.585 euros). A empresa está ativa na Ucrânia e na Rússia. Por ocasião da divulgação de seus resultados preliminares para o ano fiscal de 2021, a Buzzi Unicem informou que gerou vendas de € 127 milhões e € 207,4 milhões, respectivamente, nos dois países. A empresa encerrou 2021 com receita total de 3,45 bilhões de euros.

Entre as empresas de menor capital, a jingle Geox (Descontinuado por excesso de desconto com queda teórica de 15,4%)Até a divulgação dos resultados financeiros do ano fiscal de 2021. Nos primeiros nove meses de 2021, a empresa gerou 9% do faturamento de todo o grupo na Rússia.

para trás, gás mais Suspensão devido ao aumento de altura Após registrar um progresso teórico de 22,9%.