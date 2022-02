Bolsa de Valores Italiana, comentando a sessão de hoje (22 de fevereiro de 2022)

Sacos limitam o dano após perder mais de 2% na inicialização. A tensão continua alta entre a Rússia e os Estados Unidos sobre a questão da Ucrânia.

Os principais índices da Bolsa de Valores italiana e os principais mercados financeiros europeus Confirmado na zona negativa, mas limita o dano após perder mais de 2% inicialmente. A tensão continua alta entre a Rússia e os Estados Unidos sobre a questão da Ucrânia. De acordo com Pierre Ferret – Analista Técnico da ActivTrades – com o aumento da incerteza geopolítica e econômica, Não surpreendentemente, os investidores estão procurando refúgios mais seguros, como títulos do Tesouro e metais preciososreduzindo sua exposição às ações. O especialista não descarta a continuidade dessa tendência caso as relações entre a Rússia e os países da OTAN piorem. “No entanto, as grandes vendas do mercado de ações tornam os mercados de ações mais acessíveis e atraentes, e se houver um desenvolvimento positivo, potencialmente na forma de um acordo econômico ou energético entre a Rússia, a Ucrânia e a OTAN, isso pode aumentar o apetite dos investidores. desencadear o início de uma forte correção ascendente”, especulou Pierre Ferret.

é 12,50 FTSEMib Ele caiu 0,09%, para 26.027 pontos, após atingir uma baixa intradiária de 25.329 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Italia todos participaram A queda foi de 0,08%. Diferenças fracionárias também para chapéu médio FTSE Italia (-0,01%) para A estrela do FTSE Italia (+0,26%).

O Bitcoin Ele relatou mais de US $ 37.500 (pouco mais de 33.000 euros).

O BTP-Bund spread Ele está de volta abaixo de 170 pontos.

EU ‘euro Eu toquei 1135 dólares.

Alta volatilidade forte Telecom Italia TIM; O título do gigante do telefone ganho 1,01% para €0,399, depois de parar devido ao excesso de downside no início da sessão. Il Sole24Ore observou que os próximos compromissos da empresa telefônica serão primeiro um exame do orçamento e do esquema industrial de 2021, depois a resposta da Kkr. Segundo o Financial Times, o fundo norte-americano espera conhecer as perspectivas e metas que podem ser alcançadas na atual estrutura da empresa, que servirá como “padrão de avaliação de alternativas em operações extraordinárias”. O plano do CEO Pietro Labriola está programado para ser implementado em 2 de março de 2022 e transferido pela Kkr até meados do mesmo mês.

. vendas de ações O setor bancário.

em dificuldade UniCredit (-2,24% até 14.054 euros). O instituto anunciou que comprou 693.641 ações em tesouraria a um preço médio ponderado de € 14,7087 por ação. O valor total do negócio é de 10,2 milhões de euros. Desde o lançamento do segundo programa de recompra para 2021, o Banco adquiriu um total de 38.195.750 ações, equivalentes a 1,72% do capital social, com um valor total de 512,73 milhões de euros.

Em geral, os estoques do setor de petróleo estão subindoApós o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em abril de 2022) voltou a 94,5 dólares por barril após atingir 96 dólares.

Onde você está Ele ganha 0,89% para 13.432 euros.

em vermelho CNH Industrial (-0,6% até € 13.285)No Dia do Mercado de Capitais.

na altura fracionária Pirelli (+0,36% até € 5.632). O grupo de pneus anunciou que concluiu a assinatura de uma linha bancária multimoeda de 5 anos no valor de 1,6 bilhão de euros com um grupo de bancos nacionais e internacionais líderes.

lado de dentro (+3,96% para € 9,02) Melhor desempenho do dia no FTSEMibna hipótese de haver risco no setor de torres de transmissão.

muito muito bom Estrada do Rai (+3,38%) para MidCap.

Entre as empresas de menor capital, um salto gás maisdesativado por overshoot, tendo registrado um avanço teórico de 11,9%.