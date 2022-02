Benfica – Ajax Onde ver: Sky, Mediaset ou Amazon Prime Video? Canal de TV, transmissão ao vivo, escalações de jogos

Benfica Ajax: canal de TV e transmissão ao vivo

partida: Benfica-Ajax

Benfica-Ajax História: 23 de fevereiro de 2022

23 de fevereiro de 2022 horas: 21h00

Canal de televisão: Sky Sport Uno (201 Satellite No., 472 e 482 Earth Digital No.), Sky Sport 4k (213 Satellite No.), Sky Sport (Satellite No. 251), Infinito +

fluxo: céu vai, Atualmente, Infinito +

O Benfica Por Nelson Veríssimo Will ChallengeAjax por Eric Ten Hag Viouro subordinar rodada de 16 para Liga dos Campeões. Os portugueses chegaram à fase a eliminar do torneio ao ocupar o segundo lugar do Grupo E atrás do Bayern de Munique, enquanto os holandeses venceram no Grupo C à frente de outra equipa portuguesa, o Sporting, ao vencer todos os jogos.

As duas equipas estão limitadas apenas à Liga dos Campeões, já se defrontaram duas vezes na fase de grupos da edição 2018/19, sendo que os holandeses conseguiram um recorde de vitória e um empate. Mas na Taça dos Campeões foram nada menos que 5 desafios, com o Ajax sempre a vencer nas estatísticas graças a 3 confirmações, um empate e 1 sucesso para os Lusitanos.

O Lancer também não perdeu nos últimos 3 jogos fora de casa contra o Benfica entre a Liga dos Campeões e a Taça dos Campeões (1 vitória, 2 empates). As águias venceram em geral apenas 2 dos últimos 11 jogos contra a Holanda na Taça dos Campeões/Liga dos Campeões (4 empates, 5 derrotas).

Ela escolheu o alvo

Para o treinador do Benfica, Nelson Veríssimo, será a sua estreia na Liga dos Campeões, tendo substituído o seu antecessor Jorge Jesus no final da fase de grupos. Com 10 golos em 6 jogos, o avançado francês marfinense Ajax, Sebastian Haller é a corrente artilheiro da Liga dos Campeões da UEFA. Entre os portugueses, destacam-se os três golos que marcou Darwin Nuñez, a mais prolífica de suas obras na Europa. Nesta página todas as informações sobre Benfica-Ajax, Dos boletins de notícias formações Como acompanhar a partida em televisão E a fluxo.

Calendário Benfica – Ajax

Benfica-Ajax Será na noite de quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022, no ‘Studio Da Luz’ em Lisboa. A partida, que será a terceira da Liga dos Campeões entre as duas equipes, está marcada para começar às 21h.

Onde ver o Benfica Ajax na TV

o desafio Benfica-Ajax Será transmitido ao vivo pela TV por céu Será transmitido nos canais Sky Sports One (Nº 201 para satélite, Nº 472 e 482 para digital terrestre), Sky Sports 4K (Satélite nº 213) H Sky Sports (Satélite nº 251).

A partida do Meazza também será transmitida ao vivo pela Infinito + visível, mediante assinatura, também em smart TVs Samsung, Hisense e LG modernas e em Android TVs.

Telefonia e segunda voz

explicar Benfica-Ajax Em céu Será cuidado Maurizio Compagione, Com Lucas Marchegani como segunda entrada. Em Conjunto de mídia Eles serão em vez disso Ricardo Trevisani E a Massimo Paganin Para falar sobre os sentimentos da partida.

Transmissão em directo do Benfica Ajax

Jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, Benfica-Ajax, Também pode ser visto em uma transmissão ao vivo, por céu vai, Seja em dispositivos móveis como smartphones, tablets, iPhones e iPads, baixando o aplicativo para sistemas iOS e Android, e em um PC ou laptop, conectando-se ao site oficial da plataforma.

Duas outras opções são representadas por Atualmente, O serviço de streaming sob demanda da Sky, que oferece aos usuários que compram um ingresso esportivo para assistir aos jogos da UEFA Champions League, e Infinito + o canal pago da plataforma de transmissão Mediaset, que também oferece aos assinantes a visualização de 104 grandes jogos do maior campeonato europeu de futebol.

A última opção também está disponível para usuários com dispositivos móveis Huawei e proprietários de Mac.

viver no gol

obrigado pelo meta Será possível seguir Benfica-Ajax Além disso Texto ao vivo no site. Ao se conectar ao portal, você receberá atualizações em tempo real sobre a partida, com a descrição das ações, eventos e gols mais importantes.

Possíveis formações Benfica – Ajax

O Verissimo pode preferir o método 4-3-3 ao mais sábio 4-4-2 porque é jogado na frente de seus próprios fãs. No ataque do Trident, Nunez atuou nesta premissa como uma perna ofensiva com Rafa Silva e Everton do lado de fora no alto do seu lado. No meio-campo, o ex-jogador do Inter de Milão servirá João Mario como craque, com Weigl e Taarabt como meio-campistas. Na defesa, diante do goleiro Flaudimus, os nerazzurri serão Lazaro e Grimaldo no zagueiro, com Otamendi e Vertonghen formando a dupla do meio-campo.

Tim Hag, por sua vez, adotará a marca 4-3-3, a marca Lancers. No ataque triplo, o bombardeiro Haller será o centro do ataque, com Anthony e Tadic como forasteiros de ataque. No meio-campo, Edson Alvarez será o craque dos holandeses, enquanto Bergwis e Gravenberch atuarão como meio-campistas. Atrás da dupla de defesa central Timber e Martínez, enquanto Mazraoui e o Blind serão os forasteiros baixos. Entre os postos haverá um Pasphere.

Benfica (4-3-3): Flashodemus; Lazzaro, Otamendi, Vertonghen, Grimaldo; Weigel, João; Mário, Tarapet; Rafa Silva, Nunez, Everton.

AJAX (4-3-3): Pasphere; Mazraoui, Timber, Martinez, Blind; Burgess, Edson Alvarez, Gravenbrush; Anthony, Haller, Tadic.