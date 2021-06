Removendo plágio de um artigo de pesquisa – Penalidades por plágio

Se você está criando um artigo de pesquisa e está preocupado com o fato de o plágio arrancar sua cabeça, você pousou no lugar certo. Nesta postagem, você descobrirá as diferentes maneiras que podem ajudá-lo a remover ou evitar o plágio em primeiro lugar. Se você não quer que o plágio estrague o tempo e os esforços que você gastou trabalhando no artigo de pesquisa, sugerimos que leia este post! Também mencionamos algumas das consequências e penalidades comuns que você pode enfrentar devido ao conteúdo plagiado.

Plágio em artigos de pesquisa

O plágio está ficando normal em artigos de pesquisa e papers, o que não é uma boa notícia para nós. Você deve ficar chocado ao saber que, de acordo com estatísticas recentes, foi determinado que mais de 80% dos estudantes universitários trapaceiam e plagiam conteúdo pelo menos uma vez em sua vida acadêmica.

Artigos e documentos de pesquisa requerem uma análise profunda, estrutura clara e uma orientação adequada para serem escritos. Quando esses fatores são ignorados pelas pessoas, é aí que tudo dá errado.

A cópia ou roubo de trabalho, ideias e qualquer outro tipo de conteúdo de outra pessoa é antiético e ilegal em muitas partes do mundo. Você veria que mesmo os casos simples de plágio podem levar a graves ofensas e consequências.

Além disso, saiba que hoje em dia ficou mais fácil descobrir o plágio do que fazer sopa, o que se deve apenas ao advento das ferramentas do Verificador de plágio.

Verificador de plágio pode detectar plágio e você não pode se safar se é isso que você pensa!

Procedimento simples para remover plágio de seu conteúdo

Aqui estão algumas etapas que podem ajudá-lo a remover o plágio de seu trabalho de pesquisa!

● Use um Verificador de plágio online

O uso de um detector de plágio online é religiosamente importante para pessoas que trabalham em pesquisas / artigos. Isso ocorre porque um Verificador de plágio é capaz de encontrar todos os tipos de duplicação em seu conteúdo.

O uso de um detector de plágio online pode ajudá-lo a encontrar plágio. Este tipo de verificador é gratuito e fácil de usar, então mesmo que você seja novo no conceito de verificação de plágio, você pode fazê-lo facilmente.

● Compare o conteúdo duplicado com a fonte correspondente

O verificador de plágio pode encontrar o texto duplicado em seu artigo e informá-lo sobre as fontes correspondentes. Você pode usar os links para comparar simplesmente o seu conteúdo com o correspondente. Isso diria se o seu artigo contém plágio deliberado ou acidental.

● Reformule o conteúdo duplicado

Agora que você encontrou o conteúdo plagiado e sua fonte, pode removê-lo facilmente, reformulando-o. Paráfrase é o conceito que se refere à reescrita do conteúdo de tal forma que as palavras / sentenças mudem sem alterar a mensagem do conteúdo. Por parafrasear manual ou digital, você pode remover facilmente o conteúdo.

Maneiras alternativas de remover o plágio do trabalho de pesquisa!

Além de usar a técnica de parafrasear, você também pode contar com outras maneiras de remover o plágio. Alguns deles são mencionados aqui:

Fornecer citação no texto

Fornece referências às fontes

Autentique as fontes antes de finalizar o artigo

Cite as fontes

Entenda o que é importante citar e o que não é

Apresente seus pensamentos e ideias sobre o assunto, em vez de depender de outro conteúdo.

Agora que você sabe sobre o procedimento para remover o plágio, vamos passar para a próxima seção.

Penalidades de conteúdo plagiado

Se você não está interessado em encontrar e remover plágio de seus artigos de pesquisa, certifique-se de ler sobre as penalidades causadas por ele.

1. Prejudica a reputação do estudante

O trabalho de pesquisa geralmente é feito por alunos matriculados em faculdades e universidades. Deve-se saber se o plágio é encontrado em um trabalho de pesquisa ou artigo criado por um aluno; simplesmente vai causar sua credibilidade. Eles podem acabar tendo uma má reputação.

2. Isso pode fazer com que você seja expulso da faculdade

O que você não sabe é que casos graves de plágio também podem fazer com que você seja acusado de sua faculdade / escola. Se o seu artigo / papel está sendo acusado de plágio deliberado e direto ou de citações inventadas, então isso simplesmente vai custar-lhe sua carreira acadêmica. Depois de ser expulso por plágio, pode ser difícil conseguir admissão em outro instituto respeitável.

3. O plágio pode destruir a carreira profissional

Se o trabalho profissional está sendo acusado de plágio, lamentamos informar que isso destruirá não só a reputação profissional, mas também a carreira da pessoa. Eles não apenas seriam removidos de seus cargos atuais, mas também teriam problemas para encontrar novos empregos.

4. Repercussões monetárias e jurídicas

Você deve saber que o plágio em artigos de pesquisa também pode causar problemas jurídicos para você. Se o autor original apresentar uma reclamação contra você por violação de direitos autorais, você pode acabar na prisão. Além disso, você também pode ser processado por difamação e uso indevido de conteúdo. Isso custaria uma fortuna.

EndNote

Se você não quer enfrentar essas consequências, você deve usar o procedimento que já explicamos para remover o plágio de seu trabalho de pesquisa!

