A Seas, por meio da Coordenação Estadual do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, iniciou nessa segunda-feira (21/09), no município de Barcelos, a Capacitação de para Entrevistador “Formulários do Cadastro Único”.

A Equipe do Gabinete Civil, Assessora Laury Miranda e Chefe de Gabinete Fábio Germano (também respondendo como Prefeito em Exercício) esteve presente na abertura dos trabalhos representando o Excelentíssimo Prefeito Edson de Paula Rodrigues Mendes.

A capacitação é voltada para os entrevistadores do Cadastro Único, tendo como objetivo treinar os trabalhadores responsáveis pela coleta de informações das famílias em situação de vulnerabilidade. A capacitação se estende até sexta-feira (25/09) com a participação dos técnicos dos municípios de São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, ao todo 30 técnicos serão capacitados.

Estão também participando, equipes técnicas, como assistentes sociais, psicólogos, nutricionista e a equipes da Secretaria de Saúde e Educação.

São instrutoras da capacitação: Ana Claudia Rocha da Seas; Jozelina Serudo da SES-AM e Maria de Lourdes Rufo da Seduc.

A gestora do Programa Bolsa Família em Barcelos, Alvaci Paraíso, explicou que nesta capacitação participam entrevistadores que ainda não haviam recebido o treinamento. “Esse treinamento é importantíssimo para que o capacitado esteja alinhado para que realize um preenchimento com qualidade”, disse a gerente, complementando que os dados do Cadastro Único são utilizados para a seleção de beneficiários de programas ofertados pelos governos estaduais e municipais.

"A prefeitura de Barcelos tem dado total apoio aos trabalhos da Secretaria de Assistência Social, sempre buscando parcerias para que a gestão preste um serviço público de excelência e eficiência". Finalizou Fábio Germano.

