O município de Barcelos, distante 399 Km de Manaus, retomou as aulas presenciais para cerca de 1,3 mil estudantes (de 2.900 matriculados) da rede municipal de ensino. O retorno gradual das aulas na cidade, que estavam suspensas desde março, teve início no dia 2 de setembro, com a flexibilização das medidas de prevenção da Covid-19.

O Amazonas foi o primeiro estado do País a reabrir as escolas, mas, até então, a medida só havia sido adotada na rede privada e estadual de ensino de Manaus. Barcelos é a primeira cidade do interior a retomar as aulas presenciais.

A cidade contabiliza, até terça-feira (15), mais de 2,5 mil casos de Covid-19 e 25 mortes. Em todo o Amazonas, são mais de 128 mil casos e mais de 3,8 mil mortes causadas pela doença.

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) do município informou que 50 unidades atendem 2.900 estudantes - sendo apenas 8 na sede e 42 na zona rural da cidade. As escolas voltaram a ministrar aulas presenciais apenas para estudantes com autorização dos pais - em média 1.300, até o momento.

O retorno das aulas presenciais em Barcelos aconteceu de forma gradual:

2 de setembro: estudantes do 4º e 5º ano do ensino fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA);

8 de setembro: 1º, 2º e 3º ano do ensino fundamental;

10 de setembro: unidades da zona rural do município;

14 de setembro: pré-escola 1 e 2 (crianças de 4 a 5 anos)

A secretária de Educação de Barcelos, Rosana Cruz, informou ao G1 que, em julho e em agosto, foram realizadas testagens nos 300 servidores da rede municipal de educação. "Temos o decreto do município já autorizando o retorno das aulas. Quando observamos que não estávamos com tantos casos, ninguém internado, e hospital de campanha já desativado, já deu pra fazer o retorno gradual", disse.

De acordo com Rosana, desde o dia 2 de setembro ainda não foram notificados casos de Covid-19 nas unidades. Entre as medidas de segurança que foram adotadas nesse "novo normal" estão:

limpeza constante de ar-condicionados;

Instalação de pias e totens de álcool em gel;

distribuição de máscaras de tecido para servidores e alunos;

sanitização nas escolas em parceria com Vigilância Sanitária;

aferição de temperatura na entrada;

capacidade de 50% nas salas, com distanciamento entre carteiras.

Os alunos que ainda não tiveram o retorno autorizado pelos pais (cerca de 1.600) estão sendo atendidos pelo projeto Varal de Atividades. "Elaboramos atividades, apostilas, para serem entregues aos pais que vão buscar nas escolas. Eles levam para os filhos, devolvem na escola e recebem o novo calendário de atividades", contou a secretária.

A rede municipal de ensino ficou com as aulas completamente suspensas do dia 20 de março até o mês de junho, quando o projeto foi implantado. "Não tivemos nada antes porque estávamos pensando que devíamos elaborar algo porque grande parte dos alunos são de baixa renda, não têm internet, nem computador e muitas vezes só possuem um celular na casa para a família toda", explicou Rosana.

As aulas na rede estadual de ensino de Barcelos seguem acontecendo apenas de forma remota, por meio do programa 'Aula em Casa', que transmite aulas pela TV e internet. O Governo do Amazonas não têm previsão de quando as aulas presenciais devem ser retomadas na rede estadual do interior.