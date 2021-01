O primeiro dia do ano foi de grande movimentação no cenário político barcelense, com a posse dos eleitos nas urnas em novembro de 2020. Tão logo os 11 vereadores que integrarão a Legislatura 2021/2024 foram investidos em seus mandatos, no fim da manhã desta sexta-feira 01/01/2021) foi aberta a sessão ordinária para a definição do novo presidente da Casa e mesa diretora para o biênio 2021/2022.

O vereador Gleidson Serrão (DEM) foi o escolhido com para o comando da Mesa Diretora, que terá ainda os seguintes parlamentares: 1º Vice Presidente, Vereador Albert Fernandes, 2º Vice Presidente Vereador Marlos Monteiro, 1º Secretário Diego Ribeiro, 2º Secretário Suane Fragoso.

A sessão de instalação e posse começou às 10h no Plenário do Legislativo, cercada de medidas rígidas de distanciamento social e uso de máscaras. Participaram presencialmente apenas os vereadores, servidores essenciais e imprensa. Quem presidiu a sessão inicialmente foi o vereador Diego Ribeiro (PSD) , mais votado nas últimas eleições.

Confira quem são os 11 vereadores empossados nesta sexta-feira Diego Ribeiro (PSD) - 283 votos - 3,37%

Eduardo Militão (MDB) - 258 votos - 3,07%

Suane Fragoso (PSD) - 252 votos - 3%

Professora Raycka Lacerda (PSC) - 241 votos - 2,87%

Allen Gadelha (Republicanos) - 227 votos - 2,70%

Gleidson Serrão (DEM) - 209 votos - 2,49%

Enf Thales Chagas (MDB) - 197 votos - 2,34%

Albert Fernandes (PSL) - 192 votos - 2,29%

Dr Marlos (PODE) - 156 votos - 1,86%

Franquiberto (PL) - 138 votos - 1,64%

Josias Benfica (PTB) - 135 votos - 1,61%

