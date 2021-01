Devido o preocupante cenário atual e os desafios impostos pela Pandemia, o município de Barcelos, um dos três principais polos de turismo do Estado do Amazonas, consciente da necessidade de salvar vidas, promover ações preventivas de combate à Covid19 e da manutenção do emprego e renda a diversos profissionais e segmentos que representam a cadeia produtiva do turismo, a Prefeitura de Barcelos, por meio da Secretaria Municipal de Turismo -SEMTUR apresenta seu planejamento básico de segurança sanitária para retomada da atividade.

Foi disponibilizado, no dia 05 de janeiro de 2021, o protocolo de biossegurança dos serviços turísticos no município para a Temporada de 2021, protocolo que já existia em 2020, mas que foi adequada para conter esta nova onda do coronavírus, a cartilha reúne as principais orientações dos órgãos de saúde para as boas práticas sanitárias, que devem ser utilizadas no período da pandemia.

No novo Plano de Segurança para a continuação da Pesca Esportiva, ainda nesta temporada, houve três alterações de 2020 para 2021.

A Operadora que trouxer o turista pescador esportivo , deve apresentar o teste negativo de 1 a 7 dias antes da chegada em Barcelos;

É obrigatório que a empresa apresente estes testes a SEMTUR e Vigilância Sanitária com 24 horas de antecedência e sem paradas pela cidade durante o Trajeto. Aeroporto e local de pesca e vice e versa;

Sanitização de bagagens.

O Protocolo oferece aos interessados, durante a retomada gradual dos serviços, orientações sobre as condutas a serem implementadas nos empreendimentos para que ofereçam aos turistas, consumidores e profissionais do setor a segurança necessária à prevenção da Covid-19, dando continuidade para que Barcelos continue sendo um destino seguro para a atividade turística.

Também nesta segunda fase da temporada de pesca esportiva ( 2021), o Conselho do Fundo de Apoio e Desenvolvimento Sustentável da Pesca Esportiva reuniu-se para deliberações sobre as melhorias para o Setor Turístico e demais segmentos por ele impactados.

BAIXE O PROTOCOLO DE DE BIOSEGURANÇA: AQUI