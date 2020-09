A presença de um jacaré assustou banhistas que estavam às margens da praia do Açutuba localizada no município de Iranduba (distante 27 quilômetros de Manaus) neste domingo (6).

O animal estava morto, mesmo assim, vários banhistas registraram o momento em vídeos e fotos. “Manaus, assim que é Manaus”, brincou uma visitante.

Algumas pessoas que estava no local afirmaram que a hélice de um barco pode ter atingido a cabeça do jacaré, resultando na morte do animal.