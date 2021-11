Azimut – Etapa 4 Negócios serão expandidos para Espanha, Portugal e Brasil

Poucas semanas após a apresentação do Azimut Marketplace by STEP no mercado italiano, a STEP 4 Business, empresa que idealizou e desenvolveu o projeto, anuncia o seu plano de desenvolvimento internacional com um lançamento em Espanha no final de 2021, em Portugal e o Brasil no início de 2022.

A Step 4 Business nasceu da ideia de um grupo de profissionais com vinte anos de experiência no setor financeiro: Marco Montagani, Nuno Cosero e Alberto Almoguera. Também participam do capital da empresa Andrea Bertini, Country Director para a Itália, e Pierluigi Gianico, ex-Managing Partner da Accenture.







Para lançar o seu negócio no mercado, o STEP 4 concluiu uma das rodadas de sementes mais importantes da Fintech Europeia, com um pool total de mais de 8,5 milhões (excesso de assinaturas).

Entre os principais investidores: Grupo Azimut, um dos principais grupos independentes da Europa a operar no sector da gestão de activos; CRIF, uma empresa especializada em informações de crédito e sistemas de informação de negócios, bem como soluções digitais avançadas para desenvolvimento de negócios e banco aberto; A Gellify, uma plataforma de inovação que conecta startups de alta tecnologia entre empresas estabelecidas e empresas para inovar seus processos, produtos e modelos de negócios, investiu diretamente no Azimut Marketplace através da plataforma STEP.

Em quatro meses, foi criada uma infraestrutura de TI complexa, capaz de garantir os mais altos níveis de segurança ao mesmo tempo. Isso também se deve à parceria com a Be Digitech Solutions, empresa líder em desenvolvimento de software e consultoria de TI, do grupo Be.

A Be Digitech Solutions coordena as atividades de desenvolvimento e integração, na plataforma STEP, para parceiros técnicos, incluindo:

CRIF, que através da última geração de API fornece uma solução totalmente digital e inteligente para integração e identificação de usuários, uma ferramenta de assessoria de gestão financeira digital (Business Financial Management – BFM), um gestor financeiro digital e agregador de contas, incluindo contas internacionais (STEP é a primeira plataforma na Europa, este serviço é fornecido gratuitamente);

Microsoft Azure, uma plataforma de computação em nuvem aberta e flexível para aproveitar ao máximo os dados potenciais, reduzir custos e tempos de desenvolvimento;

Mia-Platform, empresa de tecnologia inovadora que trouxe ao mercado a primeira solução do mundo para a criação de plataformas digitais nativas em nuvem, permitindo o desenvolvimento multi-nuvem (Kubernetes) e escalabilidade da plataforma, garantindo agilidade e segurança em todas as etapas do desenvolvimento;

A Salesforce, líder em soluções de Customer Relationship Management (CRM), para atender o cliente de forma personalizada e automatizada.

A plataforma na Itália (Azimut Marketplace by STEP) inclui serviços como empréstimos instantâneos (outubro), adiantamentos de faturamento digital (Workinvoice), gerenciamento de fluxo de caixa internacional (Ebury), aceitação de pagamentos digitais (Satispay) e financiamento de médio e longo prazo para (Azimut). Direct), Supported Finance (CRIF) e Corporate Value-Added Services (Amazon).

Um verdadeiro ecossistema FinTech contendo os melhores produtos e serviços para PMEs que serão ainda mais enriquecidos nos próximos meses com outros parceiros que irão complementar a proposta de valor digital.

Por outro lado, para outros mercados, serão identificados parceiros locais adicionais para poderem responder às necessidades específicas das PME nos respectivos países.

Marco Montagani, CEO e fundador da STEP 4 Business, declarou: “O modelo de mercado permite que você aproveite ao máximo as novas tecnologias digitais que, combinadas com o open banking como facilitador, tornam possível uma plataforma centrada no cliente e totalmente gratuita.

A plataforma STEP é uma proposta de venda única que simplifica a vida das pequenas e médias empresas graças aos melhores parceiros digitais do mercado, concebida e construída com clientes e clientes.

Os primeiros resultados alcançados com o Azimut Marketplace pelo STEP na Itália confirmam a validade do projeto: mais de 400 empresas se cadastraram em poucas semanas, todas já utilizando o serviço AIS e coletaram em média 2,7 contas de empresas; Mais de 40 oportunidades de vendas cruzadas foram fornecidas para 12 milhões de operações de oleoduto.

O rumo promissor desta primeira fase motiva e motiva-nos a acelerar a internacionalização do projeto, que já está prevista para o final do ano com o lançamento do STEP España ”.

Gabriel Bly, CEO da Azimut, comentou: “O investimento no Step 4 for Business está em linha com a atenção que temos dedicado há algum tempo à evolução do mundo fintech para apoiar os nossos projetos de apoio às PMEs e à economia real.

Seguindo o mesmo espírito inovador, fomos os primeiros a acreditar no potencial da plataforma desenvolvida pelo STEP com o lançamento do Azimut Marketplace em Itália e agora, ao co-investir no STEP, iremos também seguir e participar no caminho da expansão internacional na fase de inicialização. ”

Fonte MarketInsight