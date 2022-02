Augustine De musica entre ciência, prazer e misticismo

From Sound to Mystery: Conference Show Sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022, 21h no Palazzo delle Albere – entrada gratuita com reservas na Ticketlandia



Uma viagem à teologia de Agostinho e reflexão sobre o potencial papel epistemológico e ético da música.

Na sexta-feira, 25 de fevereiro, às 21h, no Palazzo delle Albere, será organizada a apresentação da conferência, proposta como uma colaboração inédita entre filósofos, músicos e cientistas.

O evento faz parte da exposição temporária “A Maravilhosa Viagem entre Ciência e Filosofia” no Palais delle Albert até 5 de junho de 2022 e no programa de conferências “Interpretação – A Rede de Relações Criadas por uma Obra de Arte”.

Alternando entre discussão científica e hino gregoriano, será apresentada ao público uma leitura de Agostinho de Música como tentativa de mudança de paradigma: da percepção do mundo turbulento ao conhecimento de um universo governado por um Deus conservador e amplamente ferramentas da lógica ou da ciência.

O evento foi organizado em colaboração com a Universidade de Trento – Departamento de Letras e Filosofia e o Conservatório FN Bonporti de Trento e Riva del Garda.

Patrocinado pelo Trento MusicAntica Festival, Festival de Música Sacra, Fundação Bruno Kessler e BlogTeatro e Critica.

Para participar, são necessárias a faixa verde aprimorada e a máscara FFP2.