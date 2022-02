Ataque russo, PMEs do Trentino-Alto Adige estão ansiosamente olhando para os últimos desenvolvimentos

O ataque da Rússia à Ucrânia causou um terremoto na economia global que inevitavelmente preocupa as pequenas e médias empresas em Trentino-Alto Adige. Por um lado, se há transportadores rodoviários que já estão em guerra há vários dias e que têm de lidar com o custo do combustível ainda a aumentar nas últimas horas, por outro lado, olhamos com muita atenção para a evolução a situação energética. Os aumentos nos últimos meses já colocaram muitos trabalhos manuais em dificuldades. Os ventos da guerra agora no coração da Europa pressagiam outra aceleração da inflação, que já atingiu níveis máximos em Bolzano e Trento. Os preços do gás e das matérias-primas estão em alta. Claudio Corrati, presidente da CNA Trentino Alto Adige: “Nestas horas só podemos expressar nossa total solidariedade com o povo ucraniano. O sofrimento desta tragédia humana é acompanhado por uma preocupação imperiosa com a economia de nossas terras. Dois anos após a pandemia , nossas pequenas e médias empresas lutam há meses com altos preços e escassez de matérias-primas. Esses aumentos adicionais correm o risco de deixar as empresas de joelhos. Enquanto a nível nacional estamos a considerar uma possível extensão dos empréstimos Covid, a agência de notícias do Chipre Trentino Alto Adige a nível regional propõe o estabelecimento de redes entre bancos locais para estudar a suspensão regional de empréstimos, aproveitando as competências da garantia cooperativas, Garfidi no Alto Adige e Confidi no Trentino, que podem certificar o estado da dívida corporativa.” O sindicato também pede aos governos das Províncias Autônomas de Trento e Bolzano que ativem imediatamente um grupo de trabalho: devemos estudar juntos como ajudar nossas empresas a se tornarem o mais independentes possível no campo da energia, com foco em fontes renováveis.

Com o petróleo caro pago pela invasão russa da Ucrânia, o preço médio do diesel para pesca praticamente dobrou (+90%) em relação ao ano passado, obrigando os pesqueiros italianos a navegar com prejuízo ou cortar suas saídas e favorecer a importação de peixes estrangeiros. É o que emerge da ampla análise de Coldiretti por ocasião da mobilização de pecuaristas, agricultores e pescadores Coldiretti com barcos, tratores e animais de norte a sul do país, para expressar solidariedade ao povo ucraniano contra uma guerra que está destruindo a economia e o emprego.

Coldiretti explica que o efeito do aumento do preço médio do diesel está caindo como uma tempestade na atividade dos barcos pesqueiros. Na verdade, o combustível é responsável por mais da metade dos custos que as empresas de pesca têm que incorrer. Com as receitas atuais, a maioria das empresas – como explica a Coldiretti Impresapesca – não consegue cobrir nem mesmo os custos de energia, bem como outros itens que os armadores têm que arcar para negócios normais.

Sem medidas adequadas e urgentes para arrefecer o custo do combustível, os barcos serão obrigados a pescar com prejuízo ou mesmo a permanecer no cais com graves repercussões na cadeia de abastecimento e emprego num sector – confirma Coldiretti – que tem um total de 12.000 empresas e 28.000 trabalhadores, com uma vasta indústria a ela associada.

A crise energética é agravada por uma situação já difícil devido à redução da atividade pesqueira a partir de 1 de janeiro de 2022 para grande parte da produção da frota nacional devido às novas disposições da União Europeia e do Conselho Geral das Pescas no Mediterrâneo (CGPM). Assim, as viagens no mar foram reduzidas para pouco mais de 120 dias ou 130 dias dependendo do tamanho dos barcos, o equivalente a um terço dos dias anuais, colocando – como explica Coldiretti – cerca de 50% do valor do pescado feito em pescado para a Itália em risco Áreas estratégicas como o Adriático, o Tirreno e o Estreito da Sicília.

Para isso – diz Coldiretti – é necessário um forte compromisso do governo e do Ministério da Política Agrícola para pressionar a UE a desfazer os cortes profundos nas atividades e devolver o setor pesqueiro ao centro das escolhas estratégicas da Itália.

É necessária uma maior intervenção se considerarmos que a expansão do Cisoa (complemento salarial para os trabalhadores agrícolas) do sector das pescas, que visava, em última análise, assegurar uma rede de segurança social ordenada para este sector, já se revelou um fundo vazio devido à exclusão de vários períodos de não pesca das causas.

Assim, as empresas – reclama a Coldiretti Impresapesca – são oneradas com custos adicionais, mas praticamente nada muda para sustentar a renda dos trabalhadores. Além disso, contribuir, na ausência de expectativas Atribuído, calculado com base na taxa a pagar aos trabalhadores agrícolas e paga pelas empresas a partir deste mês.

O cenário económico em que a frota nacional está em movimento coloca em risco 100% o produto pesqueiro fabricado em Itália, favorecendo a importação estrangeira, com as chegadas do estrangeiro nos primeiros onze meses de 2021 a aumentarem 25% em valor, segundo a análise da Coldiretti ao Istat dados.

Uma tendência que afeta as escolhas à mesa dos italianos que comem cerca de 28 quilos de peixe por ano – conclui Coldiretti – superior à média europeia, embora muito inferior a outros países com costas semelhantes, como Portugal, onde se consomem cerca de 60 quilos, praticamente o dobro do peso.